Россия хочет вернуться в "зерновую сделку": Кремль назвал два условия

Телефонные контакты Москвы и Анкары по зерновому вопросу за один день прошли по линиям президентов и МИД. Реджеп Эрдоган настаивает на конструктивной дискуссии и превозносит роль Турции в этом вопросе.

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Москва озвучила новые условия возвращения к "зерновой сделке". Киев якобы использовал "зерновой коридор" в военных целях, сказал президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Эрдоганом, сообщили в Кремле.

Путин обвинил Украину в ударах по инфраструктуре и кораблям российского Черноморского флота в Севастополе, которые обеспечивали безопасность зернового маршрута.

"Необходимо провести детальное расследование обстоятельств этого инцидента и получить от Киева реальные гарантии неукоснительного соблюдения стамбульских договоренностей, в частности о неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях", — отметили в Кремле.

Лишь после этого Москва может далее говорить о возобновлении работы черноморской инициативы.

Президент РФ рассказывал о невыполнении второй части договоренностей – разблокировке экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

"За три месяца действия договоренностей так и не выполнена задача обеспечения доставки продовольствия в приоритетном порядке наиболее нуждающимся странам. Россия готова безвозмездно поставлять в Африку зерно и удобрения", — обещает российское руководство.

МИД России озаботился "зерновой сделкой"

Стоит отметить, что 1 ноября активные контакты с Турцией проходили по линии МИД России. Глава министерства Сергей Лавров звонил турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу и просил получить гарантии для черноморской зерновой инициативы.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин встречался с турецким послом Мехметом Самсарой. Российский чиновник, как Путин и Лавров, требовал гарантий от Украины.

Эрдоган в разговоре с Путиным пытался подчеркивать роль Турции в решении проблемы со стамбульскими соглашениями о вывозе зерна из Украины. Турецкий лидер уверен в налаживании коммуникаций между всему участниками сделки.

Если Украина, страны Запада и Москва разрешат зерновой кризис в конструктивном диалоге, тогда можно будет говорить о возвращении к вопросу мирных переговоров, отметил Эрдоган.

Напомним, что со 2 ноября движение судов в рамках "зерновой инициативы" приостанавливается на неопределенное время. До этого ООН, Турция и Украина согласовали план прохождения по коридору для 16 кораблей, которые стоят в водах Турции.

Россия вышла из "зернового соглашения" 29 октября из-за атаки на военно-морскую базу в оккупированном Севастополе. Кремль объяснил решение невозможностью гарантировать безопасность прохождения судов по гумкоридору.