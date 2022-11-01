Историческое дело: британские юристы подают иск против ЧВК "Вагнера" ​и Евгения Пригожина

По мнению специалистов, мир плохо борется с личной армией Владимира Путина. Это будет первый случай, когда на частную военную компанию подают в суд за теракты и военный сговор с государством.

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Пострадавшие от войны украинцы уполномочили британскую юридическую фирму McCue Jury & Partners подать иск против российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" из-за ее участия в полномасштабной войне в Украине. Об этом сказано в заявлении компании.

Юристы подают иск и против приближенного к президенту России Владимиру Путину российскому бизнесмену Евгению Пригожину, основателю ЧВК "Вагнера".

[ + – ] Иск подают и против Евгения Пригожина

Специалистов из McCue Jury & Partners попросили дать парламентскому комитету по международным делам доказательства в рамках разбирательства по группе "Вагнера" и другим частным военным компаниям-посредникам.

"Британское правительство твердо осознает реальность и ужас использования государствами-изгоями наемников, таких как "Вагнер", для достижения незаконных внешнеполитических целей", — констатировала организация.

Юристы отметили неспособность международного сообщества эффективно бороться с частной армией Путина и их терроризмом. В таких случаях частный сектор и гражданское общество должны заполнить этот пробел, заявили они.

"Судебный иск основан на заговоре между Пригожиным и военной машиной Путина с целью запугать украинский народ. Это первый случай в истории, когда на частную военную компанию подали в суд за акты терроризма и сговор с мошенническим государством с целью ведения незаконной войны", — сказано в заявлении.

Российские наемники совершают многочисленные военные преступления в Украине — пытки, убийств и изнасилования, чтобы терроризировать гражданское население и заставить его подчиниться.

"Только террористы из группы "Вагнера" могут закладывать взрывчатку вокруг ядерных объектов. Все их операции окутаны завесой секретности", — заметили в компании.

Подача иска и дело будет финансироваться за счет краудфандинга.

Отметим, что в ЧВК "Вагнера" активно набирают российских заключенных, а потом убивают их. Правозащитники говорят о более 50 расстрелянных зеках, которых отправили воевать в Украину.

Американские чиновники говорят о возрастании влияния Пригожина в Кремле. Недавно он открыто сказал Путину о провалах военного руководства в войне.

Пригожин недавно признал, что создал ЧВК "Вагнера" в 2014 году. После так называемой "русской весны" он набирал группу желающих "защищать русских на Донбассе".