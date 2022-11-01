Історична справа: британські юристи подають позов проти ПВК "Вагнера" ​​та Євгена Пригожина

На думку фахівців, світ погано бореться з особистою армією Володимира Путіна. Це буде перший випадок, коли на приватну військову компанію подають до суду за теракти та військову змову із державою.

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Постраждалі від війни українці уповноважили британську юридичну фірму McCue Jury & Partners подати позов проти російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" через її участь у повномасштабній війні в Україні. Про це йдеться у заяві компанії.

Юристи подають позов і проти наближеного до президента Росії Володимира Путіна російського бізнесмена Євгена Пригожина, засновника ПВК "Вагнера".

[ + – ] Позов подають і проти Євгена Пригожина

Фахівців з McCue Jury & Partners попросили дати парламентському комітету з міжнародних справ докази в рамках розгляду групи "Вагнера" та інших приватних військових компаній-посередників.

"Британський уряд твердо усвідомлює реальність та жах використання "державами-ізгоями" найманців, таких як "Вагнер", для досягнення незаконних зовнішньополітичних цілей", — констатувала організація.

Юристи наголосили на нездатності міжнародної спільноти ефективно боротися з приватною армією Путіна та їх тероризмом. У таких випадках приватний сектор та громадянське суспільство мають заповнити цю прогалину, заявили вони.

"Судовий позов заснований на змові між Пригожиним та військовою машиною Путіна з метою залякати український народ. Це перший випадок в історії, коли на приватну військову компанію подали до суду за акти тероризму та змову з шахрайською державою з метою ведення незаконної війни", — сказано в заяві.

Російські найманці скоюють численні військові злочини в Україні — тортури, вбивства та зґвалтування, щоб тероризувати громадянське населення і змусити його підкоритися.

"Лише терористи з групи "Вагнера" можуть закладати вибухівку навколо ядерних об'єктів. Усі їхні операції оповиті завісою таємності", — зауважили в компанії.

Подання позову та справа фінансуватиметься за рахунок краудфандингу.

Зазначимо, що у ПВК "Вагнера" активно набирають російських в'язнів, а потім вбивають їх. Правозахисники говорять про понад 50 розстріляних зеків, яких відправили воювати до України.

Американські чиновники говорять про зростання впливу Пригожина у Кремлі. Нещодавно він відкрито сказав Путіну про провали військового керівництва у війні.

Пригожин нещодавно визнав, що створив ПВК "Вагнера" у 2014 році. Після так званої "російської весни" він набирав групу охочих "захищати росіян на Донбасі".