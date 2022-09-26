Євген Пригожин уперше визнав, що є власником "ПВК Вагнера"

Російський бізнесмен, якого у ЗМІ називають кухарем Путіна, розповів, як і навіщо створив приватну військову компанію. До цього він офіційно заперечував будь-які зв'язки з "вагнерівцями".

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Російський бізнесмен Євген Пригожин, який є соратником Володимира Путіна, визнав, що він створив приватну військову компанію, відому як "ПВК Вагнера". Про це йдеться в його заяві, опублікованій пресслужбою компанії "Конкорд" [Пригожин володіє компанією і спілкується із журналістами через неї].

За словами Пригожина, він створив компанію у 2014 році. Бізнесмен розповів, що після початку так званої "російської весни" намагався набрати групу, яка "поїде та захистить росіян на Донбасі". Однак нібито зіткнувся з тим, що багато хто з посередників намагався нажитися на цьому, забираючи гроші собі й відправляючи найманців "голими-босими на реальну смерть".

"Тоді я полетів на один із полігонів і зайнявся сам. Сам почистив стару зброю, сам розібрався з бронежилетами і знайшов фахівців, які вирішили мені в цьому допомогти. З цього моменту, 1 травня 2014 року, народилася група патріотів, яка згодом здобула титул батальйонна тактична група "Вагнер", — зокрема, заявив він.

Як підкреслив бізнесмен, "вагнерівці" постійно піддаються критиці за свою діяльність.

"Були важкі й дуже важкі часи, кожна псина намагалася бризкати своєю слиною на них, і як ви знаєте, і на мене, приписуючи всі неіснуючі гріхи та грішки", — додав соратник Путіна.

Раніше Євген Пригожин спростовував, зокрема під час судових засідань, твердження, що є "хазяїном "ПВК Вагнера".

Ба більше, представник підприємця у листопаді 2017 року сказав таке:

"Ми не в курсі діяльності згаданої вами організації ["ПВК Вагнера"]. Також Євген Вікторович [Пригожин] просив передати, що вкрай здивований власне фактом існування цієї компанії та не має до її діяльності жодного стосунку".

Євгена Пригожина називають кухарем Путіна, оскільки його ресторанна компанія займається організацією обідів у Кремлі.

Нагадаємо, в середині вересня в мережі поширилося відео, як Пригожин вербує ув'язнених до "ПВК Вагнера". Російський бізнесмен пригрозив тим, хто відбуває термін розстрілом за дезертирство та пообіцяв помилування після пів року служби в ПВК.

Загалом у російських колоніях завербували щонайменше 6 тисяч ув'язнених на війну проти України.