Евгений Пригожин впервые признал, что является владельцем "ЧВК Вагнера"

Российский бизнесмен, которого в СМИ называют поваром Путина, рассказал, как и зачем создал частную военную компанию. До этого он официально отрицал любые связи с "вагнеровцами".

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Российский бизнесмен Евгений Пригожин, являющийся соратником Владимира Путина, признал, что он создал частную военную компанию, известную как "ЧВК Вагнера". Об этом говорится в его заявлении, опубликованном пресс-службой компании "Конкорд" [Пригожин владеет компанией и общается с журналистами через нее].

По словам Пригожина, он создал компанию в 2014 году. Бизнесмен рассказал, что после начала так называемой "русской весны" пытался набрать группу, которая "поедет и защитит русских на Донбассе". Однако якобы столкнулся с тем, что многие из посредников пытались нажиться на этом, забирая деньги себе и отправляя наемников "голыми-босыми на реальную смерть".

"Тогда я полетел на один из полигонов и занялся сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые решили мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая впоследствии получила титул батальонная тактическая группа "Вагнер", –– в частности, заявил он.

Как подчеркнул бизнесмен, "вагнеровцы" постоянно подвергаются критике за свою деятельность.

"Были тяжелые и очень тяжелые времена, каждая псина пыталась брызгать своей слюной на них, и как вы знаете, и на меня, приписывая все несуществующие грехи и грешки", –– добавил соратник Путина.

Ранее Евгений Пригожин опровергал, в том числе во время судебных заседаний, утверждения, что является "хозяином "ЧВК Вагнера".

Более того, представитель предпринимателя в ноябре 2017 года сказал следующее:

"Мы не в курсе деятельности упомянутой вами организации ["ЧВК Вагнера"]. Также Евгений Викторович [Пригожин] просил передать, что крайне удивлен самим фактом существования этой компании и не имеет к ее деятельности никакого отношения".

Евгения Пригожина называют поваром Путина, так как его ресторанная компания занимается организацией обедов в Кремле.

Напомним, в середине сентября в сети распространилось видео, как Пригожин вербует заключенных в "ЧВК Вагнера". Российский бизнесмен пригрозил отбывающим тюремный срок расстрелом за дезертирство и пообещал помилование после полугода службы в ЧВК.

Всего в российских колониях завербовали не менее 6 тысяч заключенных на войну против Украины.