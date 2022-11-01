"Используют недовольство граждан": РФ пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове, — президент

Майя Санду заявила, что Молдова должна помогать Украине, так как неизвестно, где именно остановится Россия в развязанной 24 февраля войне.

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Президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в стране. По ее словам, в Республике Молдова есть силы, которые, вероятно, работают на российские спецслужбы. Об этом она рассказала в интервью румынской журналистке Кристине Чиляку для Digi 24.

По словам Санду, среди коррумпированных групп, укравших много денег у страны, пророссийские партии, которые работают со спецслужбами РФ.

"Эти группы используют недовольство граждан, и естественно, что люди недовольны, когда инфляция так высока, когда цены так выросли. Повторюсь, цены. Тарифы на природный газ в Республике Молдова выросли в семь раз за последние 12 месяцев и в два раза превышают тариф, который платит потребитель в Румынии", — сказала она.

Санду сказала румынской журналистке, что пророссийские силы пытаются добиться дестабилизации в Молдове. Однако правительство хочет защитить граждан и демократию. По ее словам, граждане имеют право протестовать, но не тогда, когда протесты организуются за счет украденных "грязных" денег.

Также президент Молдовы сказала, что граждане и правительство хочет уважения суверенитета.

"Мы хотим, чтобы наш выбор уважали, и наш выбор состоит в том, чтобы построить демократическую страну и продолжить наш путь к Европейскому Союзу", — сказала Санду.

При этом она заявила, что в Республике есть люди, которые подвержены влиянию российской пропаганды.

"Потому что, если мы не поможем Украине сопротивляться, нам интересно, куда дальше пойдет Российская Федерация. Идет к Днестру, идет к Пруту, идет дальше", — отметила Санду.

По ее словам, Украина проявила невероятное мужество в противостоянии с Россией.

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