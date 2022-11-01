Между Россией и Европой: Германия заставляет Сербию сделать трудный выбор, – СМИ

Сербия накануне подписала сделку о расширении сотрудничества с РФ. Политика президента Александра Вучича напоминает Берлину маятник, но острота геополитических событий требует выбора.

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Правительство Германии все больше давит на Сербию, чтобы она сделала выбор — быть в Евросоюзе или сотрудничать с Россией. Об этом пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на информированные источники.

Сербия накануне конференции по Западным Балканам в Берлине подписала соглашение о расширении сотрудничества с Россией. Такой шаг не согласуется с ожиданиями, что кандидаты на вступление в ЕС должны принять санкции ЕС против России, отметило издание.

"Необходимость выбора (властей Сербии) становится все более острой ввиду геополитических событий", — сказал представитель правительства в Берлине, имея в виду войну России с Украиной.

Создается впечатление, что президент Сербии Александр Вучич оказался в положении маятника между Европой и Россией, заявили в правительственных кругах Германии.

[ + – ] Если Вучич поведет страну в Европу, то получит поддержку немецкого правительства

"Чем дальше, тем неудобнее ему будет сидеть на заборе. Если Вучич поведет страну в Европу, то получит поддержку федерального правительства. При других раскладах реакция будет обратной", — сказал один из собеседников.

Сербия традиционно поддерживает тесные связи с Россией. Западные Балканы и Евросоюз опасаются, что Россия увеличит влияние в регионе через правительство в Белграде, отметила газета.

Спор с Косово — Сербия привела войска в повышенную боевую готовность

Отметим, что на фоне заявлений Берлина вооруженные силы Сербии 1 ноября привели в повышенную боевую готовность. Сербские СМИ узнали об указе Вучича сбивать все беспилотники в небе над центральной частью Сербии.

Причина — новые правила перерегистрации автомобилей в Косово и Метохии. Владельцы авто на территории края должны ездить с номерами Косово, а сербские — снять.

До 21 апреля 2023 года водителям разрешают перерегистрировать машины на косовские номера RKS, с 21 ноября 2023-го их будут штрафовать за сербские номера с индексами, которые обозначают города Косово.

Косово уже объявило, что с 1 августа сербские документы и автономера станут недействительны. Это закончилось перестрелкой на границе Сербии и Косово, а сербы возводили баррикады на дорогах.

Напомним, что Сербия не признала результаты псевдореферендумов в оккупированных Россией регионах Украины. Так называемое "волеизъявление" противоречит Уставу ООН и принципам международного права, заявил глава сербского МИДа.