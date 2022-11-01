Між Росією та Європою: Німеччина змушує Сербію зробити важкий вибір, – ЗМІ

Сербія напередодні підписала угоду щодо розширення співпраці з РФ. Політика президента Александара Вучича нагадує Берліну маятник, але гострота геополітичних подій потребує вибору.

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Уряд Німеччини дедалі більше тисне на Сербію, щоб вона зробила вибір, чи бути в Євросоюзі, чи співпрацювати з Росією. Про це пише німецька газета Die Welt із посиланням на інформовані джерела.

Сербія напередодні конференції щодо Західних Балкан у Берліні підписала угоду про розширення співпраці з Росією. Такий крок не узгоджується з очікуваннями, що кандидати на вступ до ЄС мають ухвалити санкції ЄС проти Росії, зазначило видання.

"Необхідність вибору (влади Сербії) стає все більш гострою через геополітичні події", — сказав представник уряду в Берліні, маючи на увазі війну Росії з Україною.

Складається враження, що президент Сербії Александар Вучич опинився у позиції маятника між Європою та Росією, заявили в урядових колах Німеччини.

[ + – ] Якщо Вучич поведе країну до Європи, то отримає підтримку німецького уряду

"Чим далі, тим незручніше йому сидітиметься на паркані. Якщо Вучич поведе країну до Європи, то отримає підтримку федерального уряду. У разі інших розкладів реакція буде зворотною", — сказав один із співрозмовників.

Сербія традиційно підтримує тісні зв'язки із Росією. Західні Балкани та Євросоюз переживають, що Росія збільшить вплив у регіоні через уряд у Белграді, зазначила газета.

Суперечка з Косово — Сербія привела війська до підвищеної бойової готовності

Зазначимо, що на тлі заяв Берліна збройні сили Сербії 1 листопада привели до підвищеної бойової готовності. Сербські ЗМІ дізналися про указ Вучича збивати всіх безпілотників у небі над центральною частиною Сербії.

Причина — нові правила перереєстрації автомобілів у Косово та Метохії. Власники авто на території краю мають їздити з номерами Косова, а сербські зняти.

До 21 квітня 2023 року водіям дозволяють перереєструвати машини на косовські номери RKS, з 21 листопада 2023 їх штрафуватимуть за сербські номери з індексами, які позначають міста Косово.

Косово вже оголосило, що з 1 серпня сербські документи та автономери стануть недійсними. Це закінчилося перестрілкою на кордоні Сербії та Косово, а серби зводили барикади на дорогах.

Нагадаємо, що Сербія не визнала результатів псевдореферендумів в окупованих Росією регіонах України. Так зване "волевиявлення" суперечить Статуту ООН та принципам міжнародного права, заявив глава сербського МЗС.