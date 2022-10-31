На півночі Молдови впала російська ракета, збита ППО України (фото, відео)

Постраждалих серед мирного населення немає, а в кількох приватних будинках вибито скло.

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У понеділок вранці, 31 жовтня, на півночі Молдови впала російська ракета, збита українською системою протиповітряної оборони. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ сусідньої країни.

За даними відомства, російська ракета, збита ППО України, впала на околиці населеного пункту Наславча.

Внаслідок інциденту, як зазначають у МВС Молдови, постраждалих серед мирного населення немає, а в кількох приватних будинках вибито скло.

[ + – ] На півночі Молдови впала російська ракета, збита ППО України

"Українська влада повідомила, що сьогодні вранці завдано удару по Дністровській ГЕС-1 на території України, яка знаходиться на відстані 10 км від Насловчанської ГЕС. Російська атака не торкнулася дамби, але атакували електричні компоненти української дамби. Українська влада заявляє, що загрози повені немає", — йдеться у повідомленні профільного міністерства.

У МВС Молдови також зазначають, що силовики оточили район падіння російської ракети та займаються оформленням документації.

[ + – ] На півночі Молдови впала російська ракета, збита ППО України [ + – ] На півночі Молдови впала російська ракета, збита ППО України

Місцеве видання NordNews, зі свого боку, опублікувало відео, на якому, як стверджують журналісти, знято момент падіння російської ракети в населеному пункті Наславча.

[ + – ] Момент падіння російської ракети на півночі Молдови

Нагадаємо, 31 жовтня ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Києву, під час якого постраждали об'єкти енергетичної інфраструктури. Після обстрілу частково знеструмили столицю та Київську область, а в деяких районах також не було водопостачання.

Після масованого ракетного удару мешканців Київської області попередили про екстрені відключення електроенергії, які здійснюватимуть не за графіком.

Командування Повітряних сил ЗСУ відзвітувало, що під час масованого ракетного удару по Україні окупанти здійснили пуск 50 крилатих ракет. 44 російські снаряди, за даними військовослужбовців, успішно збили підрозділи ППО.