Київська область частково знеструмлена: ОВА анонсувала тривалі відключення світла

Екстрені відключення електроенергії, як попереджають у ДТЕК, здійснюватимуться не за графіком.

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Частину Київської області було знеструмлено внаслідок масованого ракетного удару ЗС РФ, який було здійснено вранці 31 жовтня. Цю інформацію у своєму Telegram-каналі оприлюднив голова обласної військово-цивільної адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, ЗС РФ вкотре атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні.

Олексій Кулеба попередив, що внаслідок масованого ракетного удару частину Київської області було знеструмлено, а енергетики вже займаються ліквідацією наслідків обстрілів.

"Також у регіоні запроваджуються екстрені відключення електроенергії! Підготуйтеся до тривалої відсутності електрики. Попередньо є один потерпілий, інформацію уточнюємо. Також є руйнація приватних будівель", — продовжив Кулеба у своєму Telegram-каналі.

Керівник ОВА закликав громадян, яких не торкнулися екстрених відключень світла, розумно використовувати електроенергію.

Інформацію про екстрені відключення електроенергії у Києві також підтвердив виконавчий директор постачальника енергії YASNO Сергій Коваленко.

"Коли екстрені відключення — графіки не працюють. Ми повідомимо, коли система зможе перейти на стабілізаційні відключення. Тоді графіки можна дивитися", — продовжив CEO постачальника енергії, що входить до Групи ДТЕК, і пообіцяв найближчим часом оприлюднити точнішу інформацію про відключення світла у Києві.

Нагадаємо, вранці 31 жовтня ЗС РФ здійснили масований ракетний удар по Києву та області. Внаслідок обстрілів частина столиці була знеструмлена, а в деяких районах міста також не було водопостачання.

Пізніше мер Києва Віталій Кличко уточнив, що під час ракетного удару було пошкоджено об'єкт енергосистеми, який забезпечує світлом близько 350 тисяч квартир у столиці.

Крім Києва та області, ЗС РФ здійснювали масовані удари по інших регіонах України. Прильоти російських ракет зафіксовано у Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Вінницькій та Полтавській областях.