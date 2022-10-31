Киевская область частично обесточена: ОВА анонсировала длительные отключения света

Экстренные отключения электроэнергии, как предупреждают в ДТЭК, будут осуществляться не по графику.

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Часть Киевской области была обесточена в результате массированного ракетного удара ВС РФ, который был осуществлен утром 31 октября. Эту информацию в своем Telegram-канале обнародовал глава областной военно-гражданской администрации Алексей Кулеба.

По его словам, ВС РФ в очередной раз атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Украине.

Алексей Кулеба предупредил, что в результате массированного ракетного удара часть Киевской области была обесточена, а энергетики уже занимаются ликвидацией последствий обстрелов.

"Также в регионе вводятся экстренные отключения электроэнергии! Подготовьтесь к длительному отсутствию электричества. Предварительно есть один потерпевший, информацию уточняем. Также есть разрушение частных зданий", — продолжил Кулеба в своем Telegram-канале.

Руководитель ОВА призвал граждан, которых не коснулись экстренные отключения света, разумно использовать электроэнергию.

Информацию об экстренных отключениях электроэнергии в Киеве также подтвердил исполнительный директор поставщика энергии YASNO Сергей Коваленко.

"Когда экстренные отключения — графики не работают. Мы сообщим, когда система сможет перейти на стабилизационные отключения. Тогда графики можно смотреть", — продолжил CEO поставщика энергии, входящего в Группу ДТЭК, и пообещал в ближайшее время обнародовать более точную информацию об отключении света в Киеве.

Напомним, утром 31 октября ВС РФ осуществили массированный ракетный удар по Киеву и области. В результате обстрелов часть столицы была обесточена, а в некоторых районах города также отсутствовало водоснабжение.

Позже мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в ходе ракетного удара был поврежден объект энергосистемы, который обеспечивает светом около 350 тысяч квартир в столице.

Помимо Киева и области, ВС РФ осуществляли массированные удары по другим регионам Украины. Прилеты российских ракет зафиксированы Харькове, Запорожье, Черкасской, Винницкой и Полтавской областях.