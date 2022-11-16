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Военный Фокус Российско-украинская война Вероятный ракетный удар РФ по Польше

РФ могла подстроить падение ракеты, чтобы поссорить Польшу и Украину, — премьер Моравецкий

Падение ракета ракетный удар Пшеводов Польша обстрел спасатели
Падение ракеты в Пшеводове могло быть провокацией России

Упавшая ракета, по словам главы правительства Польши, вероятно, была на вооружении ВСУ, однако Кремль может использовать этот инцидент для дальнейшей пропаганды.

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Россия могла подстроить инцидент с ракетным ударом, чтобы поссорить Польшу и Украину. Такое мнение в ходе пресс-конференции озвучил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Падение ракеты в Пшеводове — позиция властей Польши

По его словам, ракета, которая попала в агропредприятие в селе Пшеводов, была производства Советского Союза и, вероятно, находилась на вооружении украинской армии. Вместе с этим, как считает Моравецкий, в этой ситуации не нужно исключать возможную провокацию со стороны России.

В этом контексте премьер-министр подчеркнул, что Кремль может использовать инцидент с ракетой в селе Пшеводув для дальнейших пропагандистских действий.

"Всегда надо отдавать себе отчет, что это все происходит в условиях жестокой войны РФ против Украины. Следовательно, РФ, которая в спешке отступала из Херсона, могла хотеть сконструировать такие события, где атака могла быть одним из дополнительных или главных элементов, чтобы поссорить между собой Польшу и Украину", — продолжил Моравецкий в ходе пресс-конференции.

Подытоживая, премьер-министр Польши подчеркнул, что силовые ведомства страны пребывают в готовности обеспечить безопасность страны, а официальная Варшава находится на постоянной связи с руководством НАТО и Европейским Союзом.

Падение ракеты в Пшеводове могло быть провокацией России

Падение ракеты в Пшеводове — хронология событий

Вечером 15 ноября в польских СМИ появилась информация о том, что в ходе массированного обстрела Украины произошло падение ракеты в Пшеводове. В результате инцидента, по словам местных журналистов, погибли двое мирных жителей, которые проводили работы на территории зерносушилки.

Падение ракеты в Пшеводове лично прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Россия будет терроризировать всех, до кого может дотянуться, а военная агрессия против Польши и стран Балтии — вопрос времени.

Отметим, что ночью 16 ноября МИД Польши официально заявило о падении ракеты в селе Пшеводув. Из-за инцидента возле польско-украинской границы, в ходе которого погибли двое человек, дипломатическое ведомство вызвало посла Российской Федерации для объяснения ситуации.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя инцидент с ракетой в селе Пшеводув, подчеркнул, что Североатлантический Альянс готов перебросить дополнительные средства ПВО на территорию Польши.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, в свою очередь, заявил, что Украина нашла доказательства причастности России к падению ракеты в селе Пшеводув. По его словам, официальный Киев просит у Польши предоставить доступ к месту инцидента для более глубокого изучения трагедии.