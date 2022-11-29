Защита украинского неба: Польша настаивает на передаче ЗРК Patriot Украине

По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, украинские города в гораздо большей степени нуждаются в этих системах. Их поставки в Украину соответствующим образом послужат защите и польского неба.

Related video

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 28 ноября во время конференции в Челядзи в Силезском воеводстве ответил на вопрос примет ли Польша комплекты Patriot, если Германия не передаст их Украине. По его словам, Польша рассмотрит такой вариант, но обратил внимание на то, что в Украине, в том числе в ее западных областях, из-за бомбежек гибнут люди. Об этом сообщает польское издание PAP.

"Да, мы, конечно, рассмотрим такой вариант, но мы отмечаем, что, в конце концов, никто не хочет приобретать оборудование только для того, чтобы оно стояло", — заявил Моравецкий.

Он подчеркнул, что подобное оружие может послужить для защиты украинского неба, а также выразил надежду на то, что с помощью современных ЗРК Patriot удастся организовать защиту западной части Украины, что послужит защитой и польского неба.

"Пусть это оружие, которое отправляется, послужит наилучшим образом для защиты украинского неба. Таким образом, он также послужит обороне польского неба", — подчеркнул премьер-министр.

В то же время Моравецкий отметил, что в такой практике нет ничего необычного, поскольку зенитное противоракетное оружие уже некоторое время направляется в Украину, как из стран НАТО, так и из Польши. Поэтому со стороны тех, кто вызвался передать это оборудование, это будет проявлением доброй воли, отметил польский премьер.

Ранее правительство Польши обсуждали вопрос о передаче Украине систем Patriot. Изначально Германия предложила польской стороне эти системы после инцидента в Пшеводуве для защиты воздушного пространства страны. Но Варшава в ответ попросила передать Patriot Киеву.

В Украине оценили инициативу польской стороны и отметили, что комплексы Patriot значительно усилили бы украинскую противовоздушную оборону страны. По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, ЗРК необязательно размещать на территории Украины — их будет достаточно разместить на границе стран НАТО.