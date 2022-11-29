Захист українського неба: Польща наполягає на передаванні ЗРК Patriot Україні

За словами прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, українські міста значно більшою мірою потребують цих систем. Їх постачання в Україну відповідно слугуватиме захисту й польського неба.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький 28 листопада під час конференції у Челядзі у Сілезькому воєводстві відповів на запитання чи прийме Польща комплекти Patriot, якщо Німеччина не передасть їх Україні. За його словами, Польща розгляне такий варіант, але звернув увагу на те, що в Україні, зокрема в її західних областях, через бомбардування гинуть люди. Про це повідомляє польське видання PAP.

"Так, ми, звичайно, розглянемо такий варіант, але ми зазначаємо, що, зрештою, ніхто не хоче купувати обладнання лише для того, щоб воно стояло", — заявив Моравецький.

Він наголосив, що подібна зброя може слугувати для захисту українського неба, а також висловив сподівання, що за допомогою сучасних ЗРК Patriot вдасться організувати захист західної частини України, що стане захистом і польського неба.

"Нехай ця зброя, яка відправляється, послужить якнайкраще для захисту українського неба. У такий спосіб, вона також слугуватиме обороні й польського неба", — підкреслив прем'єр-міністр.

Водночас Моравецький зазначив, що в такій практиці немає нічого незвичайного, оскільки зенітна протиракетна зброя вже деякий час прямує в Україну як із країн НАТО, так і з Польщі. Тому з боку тих, хто зголосився передати це обладнання, це буде прояв доброї волі, зазначив польський прем'єр.

Раніше уряд Польщі обговорював питання про передавання Україні систем Patriot. Спочатку Німеччина запропонувала польській стороні ці системи після інциденту у Пшеводуві для захисту повітряного простору країни. Але Варшава у відповідь попросила передати Patriot Києву.

В Україні оцінили ініціативу польської сторони та зазначили, що комплекси Patriot значно посилили б українську протиповітряну оборону країни. За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, ЗРК необов'язково розміщувати на території України — їх буде достатньо розмістити на кордоні країн НАТО.