"Усилили бы ПВО": в ВВС Украины оценили польское предложение о передаче ЗРК Patriot

Комплекс Patriot имеет радиус действия до 150 км, поэтому его даже не обязательно поставлять в Украину, чтобы он покрывал и нашу территорию.

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Зенитно-ракетные комплексы Patriot усилили бы украинскую противовоздушную оборону, если бы их передали нашей стране. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в телемарафоне, передает "Укринформ".

Германия предложила передать Польше зенитно-ракетные комплексы Patriot для усиления восточной границы НАТО. В ответ на это в Польше предложили передать эти комплексы Украине. Так будет безопаснее для Польши и для Украины.

Игнат отмечает, что вовсе необязательно, чтобы комплексы были прямо на территории Украины. Достаточно будет разместить их на границе стран НАТО. Радиус действия у Patriot составляет до 150 км.

"Тут вопрос к нашим партнерам. На какие они готовы пойти шаги для того, чтобы защитить украинскую границу и украинскую территорию, и в частности Европу. Чтобы еще на подступах к Европе обеспечить безопасность воздушного пространства", — заявил Юрий Игнат.

Также он отметил, что у Румынии и Польши есть средства противоракетной обороны и средства раннего радиолокационного обнаружения. Поэтому Patriot могли бы усилить ПВО Украины.

Напомним, 21 ноября Германия предложила Польше системы ПВО Patriot после падения ракеты в Пшеводове. Ранее на место инцидента прибыли украинские эксперты для расследования.