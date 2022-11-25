Должно быть решение Германии: в НАТО прокомментировали передачу Patriot Украине

Решение о передаче ПВО должна принимать Германия, которая в свою очередь заявила о необходимости обсуждения среди всех членов-НАТО.

Related video

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал предложение передать Украине ЗРК Patriot. Об этом сообщается на сайте Альянса.

По словам Солтенберга, решение о передаче любого вооружения должно приниматься на уровне национального государства. Об этом он сказал на пресс-конференции накануне встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте. которая состоится на следующей неделе.

"Мы нарастили наше присутствие путем увеличения боевых групп, численности военных на местах, кроме того, произошло увеличение воздушного и морского присутствия, включая системы ПВО, таких как Patriot и самолеты. Но конкретные решения касательно конкретных мощностей остается национальным решением", — заявил Столтенберг.

Вместе с тем он приветствовал предложение Германии усилить противовоздушную оборону Польши после падения ракеты в польском селе.

Что заявила Германия?

В Минобороны Германии Кристин Лампрехт заявила, что использование натовских систем за пределами НАТО нужно согласовать со всем Альянсом. Польшу нужно поддерживать так она в уязвимом положении. ЗРК Patriot является частью интегрированной системы ПВО НАТО. Поэтому использовать ее вне рамок оборонительного союза нельзя без согласия всех членов.

Напомним, в ВВС Украины заявили, что ЗРК Patriot существенно бы усилили систему противовоздушной обороны. Комплекс дальнобойный, поэтому его необязательно размещать на украинской территории.

Ранее в Польше в ответ на предложение Германии о передаче ПВО посоветовали его передать Украине. Это сделает ситуацию безопаснее для всех.