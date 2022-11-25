Має бути рішення Німеччини: в НАТО прокоментували передачу Patriot Україні

Рішення про передачу ППО має ухвалювати Німеччина, яка, зі свого боку, заявила про необхідність обговорення серед усіх членів НАТО.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував пропозицію передати Україні ЗРК Patriot. Про це повідомляється на сайті Альянсу.

За словами Столтенберга, рішення про передачу будь-якого озброєння має ухвалюватися на рівні національної держави. Про це він сказав на пресконференції напередодні зустрічі глав МЗС країн НАТО в Бухаресті, яка відбудеться наступного тижня.

"Ми наростили нашу присутність шляхом збільшення бойових груп, чисельності військових на місцях, крім того, відбулося збільшення повітряної та морської присутності, включаючи системи ППО, таких як Patriot і літаки. Але конкретні рішення щодо конкретних потужностей залишається національним рішенням", — заявив Столтенберг.

Водночас він схвалив пропозицію Німеччини посилити протиповітряну оборону Польщі після падіння ракети в польському селі.

Що заявила Німеччина?

У Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що використання натовських систем за межами НАТО потрібно узгодити з усім Альянсом. Польщу потрібно підтримувати, оскільки вона у вразливому становищі. ЗРК Patriot є частиною інтегрованої системи ППО НАТО. Тому використовувати її поза межами оборонного союзу не можна без згоди всіх членів.

Нагадаємо, у ВПС України заявили, що ЗРК Patriot суттєво посилили б систему протиповітряної оборони. Комплекс далекобійний, тож його необов'язково розміщувати на українській території.

Раніше в Польщі у відповідь на пропозицію Німеччини про передачу ППО порадили її передати Україні. Це зробить ситуацію безпечнішою для всіх.