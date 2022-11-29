Patriot, IRIS-T и NASAMS: в ВВС Украины определились с основой для ПВО
В Командовании Воздушных сил планируют создать многоэшелонированную систему для защиты украинского неба.
В Украине определились с основой много эшелонированной основой для организации системы ПВО. Об этом заявил в эфире телемарафона спикер Командования Воздушных сил полковник Юрий Игнат, передает АрміяInform.
Вместе с противовоздушными системами в Сухопутных войсках, Воздушные силы планируют организовать надежную оборону украинского неба. В ее основе будет три современных системы:
- немецкая IRIS-T с радиусом действия до 40 км
- американо-норвежская NASAMS с радиусом действия до 40 км
- американский Patriot — дальность действия зависит от модификации
"Воздушные Силы ВСУ определились с приоритетом. Основой будущего ПВО должны стать системы Nasams, Iris-T, Patriot. Понятно, что в сочетании с ПВО Сухопутных войск, что в целом создаст эшелонированную систему противовоздушной обороны, которая будет надежно защищать украинское небо. Мы все освоим, с этим точно проблем не будет!" — заявил Игнат.
Напомним, страны-НАТО вернулись к вопросу поставок Украине истребителей F-16 и ЗРК Patriot.
Ранее в ВВС Украины назвали, какие западные системы ПВО есть на вооружении — это Avenger, NASAMS, IRIS-T и другие.