Patriot, IRIS-T та NASAMS: у ВПС України визначилися з основою для ППО

У Командуванні Повітряних Сил планують створити багатоешелоновану систему для захисту українського неба.

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В Україні визначилися з багато ешелонованою основою для організації системи ППО. Про це заявив в ефірі телемарафону речник Командування Повітряних сил полковник Юрій Ігнат, передає АрміяInform.

Разом із протиповітряними системами в Сухопутних військах, Повітряні сили планують організувати надійну оборону українського неба. В її основі буде три сучасні системи:

німецька IRIS-T з радіусом дії до 40 км;

американсько-норвезька NASAMS із радіусом дії до 40 км;

американський Patriot — дальність дії залежить від модифікації.

"Повітряні Сили ЗСУ визначилися з пріоритетом. Основою майбутнього ППО мають стати системи Nasams, Iris-T, Patriot. Зрозуміло, що в поєднанні з ППО Сухопутних військ, що загалом створить ешелоновану систему протиповітряної оборони, яка надійно захищатиме українське небо. Ми все засвоїмо, з цим точно проблем не буде!" — заявив Ігнат.

Нагадаємо, країни-НАТО повернулися до питання постачання Україні винищувачів F-16 та ЗРК Patriot.

Раніше у ВПС України назвали, які західні системи ППО є на озброєнні — це Avenger, NASAMS, IRIS-T та інші.