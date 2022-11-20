Avenger, NASAMS, IRIS-T: у ВПС України назвали, які західні системи ППО на озброєнні

На озброєння української армії надходить дедалі більша кількість комплексів для захисту від російських ракет і дронів-камікадзе, які атакують критичну інфраструктуру.

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На озброєнні української армії є різноманітні версії систем протиповітряної оборони, які передають західні партнери. Про це повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає АрміяInform.

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РФ домовилася з Іраном про організацію виробництва дронів на своїй території. За словами Ігната, на організацію провадження потрібен час, за який буде посилено протиповітряну систему України. Підрозділи ППО зараз посилюються навіть більше, ніж Повітряні сили. ВПС поки що отримали один ЗРК Iris-T і кілька NASAMS.

"Ці системи особливо успішно знищують крилаті ракети під час масованих нападів. Ефективно в жовтні відпрацювала система IRIS, а зараз уже й NASAMS", — розповів речник ВПС.

Також він додав, що Сухопутним військам почали надходити ЗРК Avenger. Надалі ЗСУ отримуватимуть різні системи для посилення ППО. Всі комплекси допомагатимуть відбивати ворожі атаки. Гнат вважає, що війна перейшла в таку стадію, коли дронів стає дедалі більше. Україні потрібно не лише покращувати захист від них, а й нарощувати свої можливості щодо застосування дронів. Ті ж дрони-камікадзе необхідні ЗСУ для ударів у глибокому тилу ворога.

Нагадаємо, 20 листопада в ЗСУ повідомили про передачу їм двох ЗРК Crotale і М270 MLRS. Усього виділяється 200 млн євро, на які ЗСУ можуть замовляти озброєння у французького виробника.

10 листопада США анонсували передачу в ЗСУ ЗРК Avenger і ракет для РК HAWK. У першій партії буде 4 "Месників".