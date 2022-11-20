Avenger, NASAMS, IRIS-T: в ВВС Украины назвали, какие западные системы ПВО на вооружении

На вооружении украинской армии поступает все большее количество комплексов для защиты от российских ракет и дронов-камикадзе, атакующих критическую инфраструктуру.

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На вооружении украинской армии есть разнообразные версии систем противовоздушной обороны, которые передают западные партнеры. Об этом сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает АрміяInform.

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РФ договорилась с Ираном об организации производства дронов на своей территории. По словам Игната, на организацию производство нужно время, за которое будет усилена противовоздушная система Украины. Подразделения ПВО сейчас усиливаются даже больше, чем Воздушные силы. ВВС пока что получили один ЗРК Iris-T и несколько NASAMS.

"Эти системы особенно успешно уничтожают крылатые ракеты во время массированных нападений. Эффективно в октябре отработала система IRIS, а сейчас уже и NASAMS", — рассказал спикер ВВС.

Также он добавил, что в Сухопутные войска начали поступать ЗРК Avenger. В дальнейшем ВСУ будут получать различные системы для усиления ПВО. Все комплексы будут помогать отражать вражеские атаки. Игнат считает, что война перешла в такую стадию, когда дроны перешли в такую стадию, что дронов становится все больше и больше. Украине нужно не только улучшать защиту от них, но и наращивать свои возможности в применении дронов. Те же дроны-камикадзе необходимы ВСУ для ударов в глубоком тылу врага.

Напомним, 20 ноября в ВСУ сообщили о передаче ВСУ двух ЗРК Crotale и М270 MLRS. Всего выделяется 200 млн евро, на которые ВСУ могут заказывать вооружение у французского производителя.

10 ноября США анонсировали передачу в ВСУ ЗРК Avenger и ракеты для РК HAWK. В первой партии будет 4 "Мстителей".