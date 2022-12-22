"Это был долгий путь": Кулеба рассказал, как Украина пыталась заполучить ЗРК Patriot

По словам главы МИД Украины, ЗРК Patriot в руках ВСУ смогут избавить Россию от инструментов запугивания и террора.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина довольно долго пыталась заполучить американскую систему ПВО Patriot. Решение президента США Джо Байдена поможет вывести защиту украинского неба на новый уровень. Об этом глава МИД написал у себя в Facebook.

По его словам, впервые просьба к США поставить эти ЗРК прозвучала еще в 2021 году от главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Помню, как тогда скептически отнеслись к этому призыву, но мы верили и работали на всех уровнях. Помню, как в ноябре-декабре 2021 года поднимал этот вопрос на переговорах", — написал Кулеба.

Также министр заявил, что когда началось полномасштабное вторжение России, и министр обороны Резников, и Ермак, и президент Зеленский снова просили у Соединенных Штатов Patriot. Разговор снова актуализировался в ноября 2022 года. Так, Кулеба сказал об этом на министерской встрече НАТО.

"И вот уже финальный аккорд, декабрь, телефонный разговор лидеров Украины и США и слова Байдена, которые мы так долго ждали и для которых так много сделали. Несомненно, именно близкие, доверчивые отношения президентов сыграли ключевую роль", — написал Кулеба.

По словам дипломата, ЗРК Patriot помогут спасти жизни украинцев и инфраструктуру. Более того, это стратегическое поражение Российской Федерации, которая потеряет рычаги запугивания и террора.

"История "Патриотов" — это еще один пример того, что невозможно становится возможным, если этим занимается Украина", — написал Кулеба.

Напомним, что существует три поколения комплекса Patriot — PAC 1, PAC 2 и PAC 3. Какие именно получит украинская армия не называется. Из всех трех поколений только PAC-3 и PAC-2 способны сбивать баллистические ракеты. PAC-1 — это первая модификация, которая появилась в 1980-х годах примерно в одно и то же время, что и советские С-300.

Ранее Фокус сообщал, что журналист Роман Бочкала опубликовал карту покрытия западным ПВО территории Украины. Предполагается, что Польша расположит батарею Patriot вблизи украинской границы, что усилит оборону западных регионов Украины.

Также напомним, что в Белом доме заявили, что США передадут Украине военную помощь на $2 млрд. Оружие для ВСУ возьмут из запасов Пентагона. Обучение использованию передовых зенитно-ракетных систем может продлиться несколько недель на полигоне Графенвер в Германии.