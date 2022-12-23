Новые посольства и торговый дом: Зеленский объявил перезагрузку отношений с Африкой

По словам президента, рост и стабильность в современном мире невозможны без Африки, поэтому Украина сконцентрируется на отношениях со странами континента.

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Украина откроет посольства в десяти странах Африки. Государство перезагружает отношения со странами континента и уже разработало концепцию торгового дома "Украина-Африка". Об этом в ходе выступления на конференции послов Украины заявил президент Владимир Зеленский.

"Мы уже перезагружаем отношения с десятками стран Африки. В следующем году мы должны это усилить. Уже определены десять государств, где будут открыты новые посольства Украины в Африке. Также мы разработали концепцию Торгового дома "Украина-Африка", — сказал глава государства.

По словам Зеленского, в дальнейшем планируется открыть представительства торгового дома в столицах наиболее перспективных стран африканского континента. Президент также распорядился добиться представления Украины в тридцати странах Африки вдобавок к уже существующим представительствам на территории десяти государств и торговыми домами.

Зеленский добавил, что рост и стабильность в современном мире невозможны без Африки и других регионов "глобального юга".

Напомним, недавно СМИ сообщали, что Королевство Марокко, расположенное в Северной части Африки под влиянием США может присоединиться к поставкам оружия в Украину для противостояния агрессии со стороны Российской Федерации.

Тем временем министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно рассказал, как Киев при помощи дипломатии добился того, чтобы США поставили зенитно-ракетные комплексы Patriot.