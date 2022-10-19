Зеленський звільнив посла України в Казахстані, який сказав, що треба вбивати більше росіян

У серпні Петро Врублевський заявив, що чим більше росіян буде вбито зараз, тим менше їх доведеться вбивати наступним поколінням українців. Астана попросила замінити дипломата.

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У вівторок, 18 жовтня, президент України Володимир Зеленський звільнив надзвичайного та повноважного посла України в Казахстані Петра Врублевського. Про це йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті глави держави.

"Звільнити Врублевського Петра Юрійовича з посади надзвичайного та повноважного посла України в Республіці Казахстан", — ідеться в документі під номером №723/2022.

Що цьому передувало?

22 серпня Петро Врублевський в інтерв'ю казахському блогеру Діасу Кузаїрову, коментуючи ситуацію з війною, сказав, що українська сторона намагається вбити якнайбільше росіян. За словами дипломата, що більше їх буде вбито зараз, то менше доведеться вбивати наступним поколінням українців.

"Намагаємося вбити якнайбільше їх. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям. От і все", — зокрема, заявив він.

У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ Казахстану викликало українського посла та висловило йому протест.

5 вересня зовнішньополітичне відомство Казахстану повідомило, що Врублевський вибачився за свої слова та пояснив їх підвищеним емоційним станом через війну.

4 жовтня спікерка російського МЗС Марія Захарова обізвала посла України в Казахстані Петра Врублевського "войовничим русофобом".

Після цього Астана попросила Київ замінити посла.

"Посол України має небажаний статус у нас у країні, і будь-які зустрічі в МЗС та інших відомствах не плануються. Тимчасову кандидатуру розглядають, і найближчим часом її буде призначено", — прокоментував журналістам ситуацію представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров.

Петро Врублевський народився 15 липня 1970 року в Києві. 1992 року закінчив Інститут міжнародних відносин Київського Національного університету імені Т. Шевченка.

Нагадаємо, на початку липня Володимир Зеленський звільнив посла України в Німеччині Андрія Мельника. Дипломат відомий своїми різкими коментарями та критикою керівництва Німеччини після повномасштабного вторгнення Росії.