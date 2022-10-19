Зеленский уволил посла Украины в Казахстане, сказавшего, что надо убивать больше россиян

В августе Петр Врублевский заявил, что чем больше россиян будет убито сейчас, тем меньше их придется убивать следующим поколениям украинцев. Астана попросила заменить дипломата.

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Во вторник, 18 октября, президент Украины Владимир Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Казахстане Петра Врублевского. Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте главы государства.

"Освободить Врублевского Петра Юрьевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан",— говорится в документе под номером №723/2022.

Что этому предшествовало?

22 августа Петр Врублевский в интервью казахскому блогеру Диасу Кузаирову, комментируя ситуацию с войной, сказал, что украинская сторона пытается убить как можно больше россиян. По словам дипломата, чем больше их будет убито сейчас, тем меньше придется убивать следующим поколениям украинцев.

"Пытаемся убить как можно их больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и все", — в частности, заявил он.

В связи с этим Министерство иностранных дел Казахстана вызвало украинского посла и выразило ему протест.

5 сентября внешнеполитическое ведомство Казахстана сообщило, что Врублевский извинился за свои слова и объяснил их повышенным эмоциональным состоянием из-за войны.

4 октября спикер российского МИД Мария Захарова обозвала посла Украины в Казахстане Петра Врублевского "воинствующим русофобом".

После этого Астана попросила Киев заменить посла.

"Посол Украины имеет нежелательный статус у нас в стране, и какие-либо встречи в МИДе и других ведомствах не планируются. Временную кандидатуру рассматривают, и в ближайшее время она будет назначена", — прокомментировал журналистам ситуацию представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Петр Врублевский родился 15 июля 1970 года в Киеве. В 1992 году окончил Институт международных отношений Киевского Национального университета имени Т. Шевченко.

Напомним, в начале июля Владимир Зеленский уволил посла Украины в Германии Андрея Мельника. Дипломат известен своими резкими комментариями и критикой руководства Германии после полномасштабного вторжения России.