"Пытаемся убить больше": Казахстан выразил протест послу Украины за слова о русских (видео)

Накануне Петр Врублевский заявил, что чем больше россиян будет убито сейчас, тем меньше их придется убивать следующим поколениям украинцев.

В Министерство иностранных дел Казахстана вызвали украинского посла в Нур-Султане Петра Врублевского. Ему выразили протест за слова о необходимости убить как можно больше россиян. Об этом сообщается на сайте казахского правительства.

"Казахстанской стороной высказана позиция о неприемлемости и несовместимости подобных заявлений с деятельностью посла иностранного государства. Такие действия не должны наносить урон дружественным отношениям между государствами", — сказано в заявлении МИД Казахстана.

[ + – ] Петр Врублевский на встрече в МИД Казахстана

Что предшествовало этому?

22 августа Петр Врублевский дал интервью казахскому блогеру Диасу Кузаирову. Отвечая на вопрос о ситуации в Украине, дипломат заявил, что сейчас пытаются убить как можно больше россиян. Он добавил, что чем больше их будет убито сейчас, то тем меньше придется убивать следующим поколениям украинцев.

"Пытаемся убить как можно их больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. Вот и все", — сказал он.

Отметим, что на YouTube-канале Диаса Кузаирова фрагмент этого разговора не сохранился, однако он разлетелся по сети. Опубликованное видео содержит диалог дипломата и блогера о мероприятии, посвященному установлению дипломатических отношений между Казахстаном и Украиной.

Напомним, 12 августа посол Украины в США Оксана Маркарова призвала Вашингтон признать Россию террористическим государством. По ее словам, все российские банки должны быть под американскими санкциями.

Ранее, 20 июля экс-посол Украина в Германии Андрей Мельник предложил премьер-министру Саксонии Михаэлю Кречмеру засунуть голову в морозильник. Перед этим немецкий политик предложил "заморозить" войну и поддержал поставки российского газа.