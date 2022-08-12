Посол Украины призвала США признать Россию страной-террористом

Все частные российские банки, по мнению Оксаны Маркаровой, должны быть под американскими санкциями. В неделю можно добавлять минимум пару финучреждений.

Украина призывает администрацию президента США Джо Байдена ввести санкции против всех российских частных банков, чтобы президент РФ Владимир Путин не смог вести полномасштабную войну. Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью агентству Bloomberg.

Дипломат настаивает, чтобы Государственный департамент США включил Россию в список спонсоров терроризма.

В украинском правительстве хотят, чтобы США добавляли пару банков в неделю в санкционный список. Маркарова передала такой запрос в министерство финансов.

"Санкции так же важны, как и оружие. Как только один банк попадает под санкции, другой внезапно финансирует промышленность или вооруженные силы РФ", – добавила посол.

По ее словам, любой российский банк – законная цель для санкций, поскольку все они активно финансируют военную кампанию Путина.

Bloomberg напомнило о санкциях США, Великобритании, Евросоюза и других стран против бизнеса и политической элиты России после ее полномасштабного военного вторжения в Украину. Под санкции попал "Сбербанк", министр иностранных дел Сергей Лавров и люди из ближайшего окружения Владимира Путина.

Отметим, что не только Маркарова просит администрацию Байдена быть активнее в вопросе признания РФ страной-террористом. Сенаторы США собираются настаивать на том, чтобы Конгресс принял соответствующий законопроект.

Напомним, что 11 августа латвийский Сейм признал Россию страной-террористом за целенаправленный геноцид украинцев и поставки оружия сирийскому диктатору Башару Асаду.

В мае Сейм Литвы единогласно признал РФ террористическим государством. ВС РФ и наемники совершали массовые военные преступления в Украине, в частности, в городах Буча, Ирпень, Мариуполь, Бородянка и Гостомель, заявили литовские парламентарии.