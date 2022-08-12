Посол України закликала США визнати Росію країною-терористом

Усі приватні російські банки, на думку Оксани Маркарової, мають бути під американськими санкціями. На тиждень можна додавати мінімум пару фінустанов.

Україна закликає адміністрацію президента США Джо Байдена запровадити санкції проти всіх російських приватних банків, щоб президент РФ Володимир Путін не зміг вести повномасштабну війну. Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Дипломат наполягає на тому, щоб Державний департамент США включив Росію до списку спонсорів тероризму.

В українському уряді хочуть, щоб США додавали пару банків на тиждень до списку санкцій. Маркарова передала такий запит до міністерства фінансів.

"Санкції так само важливі, як і зброя. Як тільки один банк підпадає під санкції, інший раптово фінансує промисловість або збройні сили РФ", — додала посол.

За її словами, будь-який російський банк є законною ціллю для санкцій, оскільки всі вони активно фінансують військову кампанію Путіна.

Bloomberg нагадала про санкції США, Великобританії, Євросоюзу та інших країн проти бізнесу та політичної еліти Росії після її повномасштабного військового вторгнення до України. Під санкції потрапив "Сбербанк", міністр закордонних справ Сергій Лавров та люди з найближчого оточення Володимира Путіна.

Зазначимо, що не лише Маркарова просить адміністрацію Байдена бути активнішою у питанні визнання РФ країною-терористом. Сенатори США мають намір наполягати на тому, щоб Конгрес ухвалив відповідний законопроєкт.

Нагадаємо, що 11 серпня латвійський Сейм визнав Росію країною-терористом за цілеспрямований геноцид українців та постачання зброї сирійському диктатору Башару Асаду.

У травні Сейм Литви одноголосно визнав РФ терористичною державою. ЗС РФ та найманці чинили масові воєнні злочини в Україні, зокрема, в містах Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель, заявили литовські парламентарі.