Великобританія запровадила санкції проти російських банків і бізнесменів

Британський уряд повністю заморозив активи Ощадбанку та Московського Кредитного банку, а також запровадив санкції проти низки бізнесменів, серед яких Борис Роттенберг та Олександр Дюков.

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Уряд Великобританії запровадив нові санкції проти російських фінансових установ, повідомляє Bloomberg.

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Зокрема, фігурантами нових санкцій стали "Сбербанк Росії" і "Московський Кредитний банк". Їхні активи у Великій Британії повністю заморожені. Окрім банків запроваджено персональні санкції проти низки бізнесменів, таких як Андрій Акімов, Олександр Дюков, Сергій Іванов, Леонід Міхельсон, Борис Ротенберг, Сергій Какогін і В'ячеслав Кантор.

Зазначається, що Великобританія заборонила нові зовнішні інвестиції в Росію і заморозила активи найбільшого банку країни, оскільки прем'єр-міністр Борис Джонсон прагнув посилити тиск на режим Володимира Путіна після вторгнення в Україну.

Окрім цього, Великобританія також припинить весь імпорт російського вугілля і нафти до кінця 2022 року.

Великобританія і західні союзники посилюють заходи проти Росії після звинувачень цього тижня у звірствах російських військ в Україні. Це п'ятий пакет санкцій Великої Британії після вторгнення Росії до України у лютому.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що Угорщина відмовилася голосувати за санкції проти Росії та передавати зброю Україні для протистояння російській військовій агресії. Глава МЗС Петер Сіярто зазначив, що таке рішення було аргументоване турботою угорського уряду щодо безпеки свого народу.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що країни Євросоюзу готуються запровадити санкції проти дочок президента Росії Володимира Путіна через військове вторгнення Росії в Україну. Очікується, що персональні обмеження проти Марії Воронцової та Катерини Тихонової привернуть увагу президента РФ.