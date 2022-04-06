Великобритания ввела санкции против российских банков и бизнесменов

Британское правительство полностью заморозило активы Сбербанка и Московского Кредитного банка, а также ввела санкции против ряда бизнесменов, среди которых Борис Роттенберг и Александр Дюков.

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Правительство Великобритании ввело новые санкции против российских финансовых учреждений, сообщает Bloomberg.

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В частности, фигурантами новых санкций стали "Сбербанк России" и "Московский Кредитный банк". Их активы в Великобритании полностью заморожены. Кроме банков введены персональные санкции против ряда бизнесменов, таких как Андрей Акимов, Александр Дюков, Сергей Иванов, Леонид Михельсон, Борис Ротенберг, Сергей Какогин и Вячеслав Кантор.

Отмечается, что Великобритания запретила все новые внешние инвестиции в Россию и заморозила активы крупнейшего банка страны, поскольку премьер-министр Борис Джонсон стремился усилить давление на режим Владимира Путина после вторжения в Украину.

Кроме этого, Великобритания также прекратит весь импорт российского угля и нефти к концу 2022 года.

Великобритания и западные союзники усиливают меры против России после обвинений на этой неделе в зверствах российских войск на Украине. Это пятый пакет санкций Великобритании после вторжения России в Украину в феврале.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что Венгрия отказалась голосовать за санкции против России и передавать оружие Украине для противостояния российской военной агрессии. Глава МИД Петер Сийарто отметил, что такое решение было аргументировано заботой венгерского правительства о безопасности своего народа.

Ранее американские СМИ сообщили, что страны Евросоюза готовятся ввести санкции против дочерей президента России Владимира Путина из-за военного вторжения России в Украину. Ожидается, что персональные ограничения против Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой привлекут внимание президента РФ.