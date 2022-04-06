Угорщина відмовилася голосувати за економічні санкції та перевозити зброю для України

Таке рішення було аргументоване турботою угорського уряду щодо безпеки свого народу, зазначив глава МЗС Петер Сіярто.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт насамперед дбає про безпеку власного народу, тому не голосуватиме за енергетичні санкції проти Росії і не перевозитиме зброю для України. Про це глава угорського МЗС написав у Facebook.

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За словами Сіярто, Угорщина спочатку засуджувала військову агресію Кремля та виступала за суверенітет України, приймаючи тисячі українських біженців на своїй території та надаючи їм гуманітарну допомогу. Проте безпека угорського народу для уряду країни має першорядне значення, зазначає міністр.

"Це не наша війна, тому ми хочемо залишатися осторонь і залишатимемося осторонь. Ми не хочемо ризикувати миром і безпекою угорського народу, тому ми не будемо постачати зброю і не голосуватимемо за енергетичні санкції ", — підкреслив Сіярто.

Глава МЗС також заявив, що Будапешт з розумінням ставиться до позиції української влади, але не дозволить класифікувати демократичний вибір угорського народу.

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"Заяви про встановлення тоталітарних режимів, співучасті у війні та жалю про волевиявлення угорського народу неприйнятні! Українським лідерам настав час припинити ображати Угорщину та врахувати волю угорського народу", — резюмував Сіярто.

Нагадаємо, що 30 березня глава МЗС Угорщини Петер Сіярто звинуватив Київ у втручанні у парламентські вибори у країні. Він стверджував, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба нібито консультував українського посла у Будапешті щодо можливості впливу на результати виборів.

На чергових парламентських виборах в Угорщині переміг прем'єр-міністр Віктор Орбан. Після виборів у своїй промові до виборців він зарахував президента України Володимира Зеленського до тих, хто заважав повторному обранню його партії.