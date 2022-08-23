"Намагаємося вбити більше": Казахстан висловив протест послу України за слова про росіян (відео)

Напередодні Петро Врублевський заявив, що чим більше росіян буде вбито зараз, тим менше їх доведеться вбивати наступним поколінням українців.

У Міністерство закордонних справ Казахстану викликали українського посла в Нур-Султані Петра Врублевського. Йому висловили протест за слова про необхідність убити якнайбільше росіян. Про це повідомляє сайт казахського уряду.

"Казахстанською стороною висловлено позицію про неприйнятність і несумісність подібних заяв із діяльністю посла іноземної держави. Такі дії не повинні завдавати шкоди дружнім відносинам між державами", — сказано в заяві МЗС Казахстану.

[ + – ] Петро Врублевський на зустрічі в МЗС Казахстану

Що передувало цьому?

22 серпня Петро Врублевський дав інтерв'ю казахському блогеру Діасу Кузаїрову. Відповідаючи на запитання щодо ситуації в Україні, дипломат заявив, що зараз намагаються вбити якнайбільше росіян. Він додав, що чим більше їх буде вбито зараз, тим менше доведеться вбивати наступним поколінням українців.

"Намагаємося вбити якнайбільше їх. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться вбивати нашим дітям. Ось і все", — сказав він.

Зазначимо, що на YouTube-каналі Діаса Кузаїрова фрагмент цієї розмови не зберігся, проте він розлетівся мережею. Опубліковане відео містить діалог дипломата та блогера про захід, присвячений встановленню дипломатичних відносин між Казахстаном і Україною.

Нагадаємо, 12 серпня пані посол України в США Оксана Маркарова закликала Вашингтон визнати Росію терористичною державою. За її словами, всі російські банки мають бути під американськими санкціями.

Раніше, 20 липня, експосол України в Німеччині Андрій Мельник запропонував прем'єр-міністру Саксонії Міхаелю Кречмеру засунути голову в морозильник. Перед цим німецький політик запропонував "заморозити" війну та підтримав постачання російського газу.