Захарова негодует из-за возвращения посла Украины в Казахстан: в Астане "успокоили" дипломата

Спикер российского МИД обозвала посла Украины в Казахстане Петра Врублевского "воинствующим русофобом", за его высказывания об убийстве русских. По ее словам, казахская сторона обещала выслать украинского посла, но не сдержала слово.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась тем, что в Казахстан возвращается в качестве посла Украины Петр Врублевский. По ее мнению, украинский посол приехал в Астану не для того, чтобы "просто собрать вещи и забрать семью" — он якобы открыто посещает дипломатические приемы в качестве главы дипломатической миссии. Комментарии Захаровой опубликованы на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

Захарова напомнила, что казахская сторона обещала безвозвратно выслать Врублевского из страны в самые сжатые сроки, после того как украинский дипломат в интервью говорил об убийстве русских. Представитель МИД в свойственной для себя манере назвала Врублевского "воинствующим русофобом" и "бандеровским эмиссаром" и возмутилась тем, что он вернулся в Астану, несмотря на заверения казахской стороны.

"(Врублевский) отличился бесчеловечными публичными призывами убивать как можно больше русских, преступив тем самым все рамки цивилизованного поведения, не говоря уже о дипломатической этике и грубейшем нарушении законов страны пребывания, предусматривающих ответственность за подрыв межнационального согласия", — заявила Захарова.

В связи с этим, 4 октября в МИД России был вызван посол Казахстана, Ермек Кошербаев. Ему категорически заявили о неприемлемости подобной ситуации.

Реакция Астаны

В МИД Казахстана отреагировали на выпад Захаровой и заявили, что ее комментарии по поводу украинского посла диссонирует с характером отношений Астаны и Москвы. При этом было отмечено, что на самом деле кандидатура посла Украины в Казахстане еще находится на рассмотрении

"Петр Врублевский покинет республику после назначения нового посла, отметили в дипломатическом ведомстве страны", — ответила казахская сторона.

Ранее сообщалось, что Москва может признать Соединенные Штаты воюющей стороной в Украине, если Вашингтон начнет поставки дальнобойного вооружения. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, передача ракет большой дальности будет означать, что США перешли "красную черту".

30 сентября Захарова прокомментировала подачу Украиной заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В своих словах дипломат использовала образные формулировки, назвав Альянс "натовской помойкой", в то время, как Россия идет вперед "во имя света и с Богом".