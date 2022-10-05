Захарова обурюється через повернення посла України до Казахстану: в Астані "заспокоїли" дипломата

Спікерка російського МЗС обізвала посла України в Казахстані Петра Врублевського "войовничим русофобом" за його висловлювання про вбивство росіян. За її словами, казахська сторона обіцяла вислати українського посла, але не дотримала слова.

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Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова обурилася тим, що Петро Врублевський як посол України повертається в Казахстан. На її думку, український посол приїхав до Астани не для того, щоб "просто зібрати речі та забрати сім'ю" — він нібито відкрито відвідує дипломатичні зустрічі як голова дипломатичної місії. Коментарі Захарової опублікован і на офіційному сайті Міністерства закордонних справ РФ.

Захарова нагадала, що казахська сторона обіцяла безповоротно вислати Врублевського з країни в найстисліші терміни, після того, як український дипломат в інтерв'ю говорив про вбивство росіян. Представниця МЗС у властивій для себе манері назвала Врублевського "войовничим русофобом" та "бандерівським емісаром" і обурилася тим, що він повернувся до Астани, незважаючи на запевнення казахської сторони.

"(Врублевський) відзначився нелюдськими публічними закликами вбивати якнайбільше росіян, переступивши тим самим усі рамки цивілізованої поведінки, не кажучи вже про дипломатичну етику та грубе порушення законів країни перебування, що передбачають відповідальність за підрив міжнаціональної згоди", — заявила Захарова.

У зв'язку з цим, 4 жовтня в МЗС Росії було викликано посла Казахстану, Єрмека Кошербаєва. Йому категорично заявили про неприйнятність такої ситуації.

Реакція Астани

У МЗС Казахстану відреагували на випад Захарової та заявили, що її коментарі щодо українського посла дисонує з характером відносин Астани та Москви. При цьому було зазначено, що насправді кандидатура посла України в Казахстані ще перебуває на розгляді.

"Петро Врублевський залишить республіку після призначення нового посла, зазначили у дипломатичному відомстві країни", — відповіла казахська сторона.

Раніше повідомлялося, що Москва може визнати Сполучені Штати воюючою стороною в Україні, якщо Вашингтон почне постачання далекобійного озброєння. За словами представниці МЗС РФ Марії Захарової, передача ракет великої дальності означатиме, що США перейшли "червону межу".

30 вересня Захарова прокоментувала подання Україною заявки на вступ до НАТО у прискореному порядку. У своїх словах дипломат використала образні формулювання, назвавши Альянс "натовським смітником", у той час, як Росія йде вперед "в ім'я світла і з Богом".