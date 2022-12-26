Послом Украины в Болгарии назначили сексолога без опыта работы в дипломатической сфере, — СМИ

Олеся Илащук уже приняла участие в общем совещании украинских послов. До этого женщина презентовала себя как "специалиста по сексологии и драгоценным украшениям".

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Президент Владимир Зеленский в пятницу, 23 декабря, назначил нового посла Украины в Болгарии. Эту должность заняла Олеся Илащук. Соответствующий указ опубликован на официальном портале главы государства.

"Назначить Илащук Олесю Константиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Болгария", — говорится в документе.

Однако, как пишет "Европейская правда", у Илащук нет опыта работы на дипломатической службе или на государственных должностях. Информацию о том, что новый посол ранее никак не была связана с дипломатической работой, журналистам издания подтвердили несколько источников в дипкорпусе.

Тем не менее Олеся Илащук уже приняла участие в общем совещании послов Украины, состоявшемся с 22 по 25 декабря в Киеве и Николаеве.

Официальная биография нового посла Украины в Болгарии пока не опубликована. На сайте диппредставительства послом Украины в Болгарии до сих пор указан Виталий Москаленко.

Тем не менее, журналисты нашли в соцсетях Олеси Илащук [в настоящее время профиль закрыт] интересные подробности.

Илащук окончила исторический факультет Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича. Также она — клинический психолог, системно-семейный терапевт и гештальт-терапевт.

Сама Олеся Илащук ранее называла себя "специалистом по сексологии и ювелирным украшениям". В ее соцсетях указано, что она стала выпускницей антверпенского Высшего совета по бриллиантам.

На сайте "Бук Інфо" со ссылкой на данные You-Control также уточняется, что с 2010 по 2015 гг. Илащук руководила ювелирной компанией "Джемма".

Как пишут журналисты, политические назначения на должность посла людей не из Министерства иностранных дел не являются чем-то из ряда вон выходящим. Однако назначения без публично известного опыта в международной сфере действительно можно считать единичными случаями.

Напомним, 23 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что Украина откроет посольства в десяти странах Африки. Государство перезагружает отношения со странами континента и уже разработало концепцию торгового дома "Украина-Африка".

В октябре глава государства уволил посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, который сказал, что надо убивать больше россиян.