Сексолог із дипломом перекладача: в МЗС відреагували на призначення посла України у Болгарії

Новопризначена пані дипломат Олеся Ілащук вважає себе фахівчинею з ювелірних прикрас і грошового магнетизму. Призначення на вищі диппосади людей без досвіду — це звичайна міжнародна практика, запевняють у міністерстві.

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Нова пані посол України в Болгарії Олеся Ілащук має диплом за спеціальністю "країнознавство". Про це йдеться у пресрелізі від 26 грудня на сайті Міністерства закордонних справ України.

За інформацією ЗМІ, Ілащук не має досвіду роботи на дипломатичній та державній службі. Жінка називає себе "фахівчинею із сексології та ювелірних прикрас".

Міністерство заявило про наявність в Ілащук червоного диплома, вона навчалася на кафедрі міжнародних відносин факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

[ + – ] Олеся Ілащук навчалася у Чернівецькому університеті імені Юрія Федьковича

"Має кваліфікацію спеціаліста з міжнародних відносин, перекладачки. Вільно володіє англійською мовою", — стверджують в МЗС.

Уряд Болгарії після оцінки її кандидатури негайно надав агреман Олесі Ілащук, не маючи застережень щодо її роботи, — зазначило відомство.

Призначення на посади послів некадрових дипломатів — це звичайна міжнародна практика, яка продовжила пояснення в міністерстві.

"В Україні за останні 2 роки всі некадрові дипломати, призначені на посади послів, показують гідні результати роботи. Тільки за ними, а не за інтерпретаціями та образами, треба судити про роботу посла за кордоном", — підсумували представники МЗС.

Новий посол України в Болгарії: що відомо про Олесю Ілащук?

Президент Володимир Зеленський призначив нового посла України в Болгарії 23 грудня, посаду обійняла Олеся Ілащук. Вона брала участь у спільній нараді українських послів з 22 по 25 грудня у Києві та Миколаєві.

За інформацією журналістів, Ілащук – клінічний психолог, системно-сімейний терапевт і гештальт-терапевт. У соцмережах жінка пише, що є випускницею антверпенської Вищої ради з діамантів.

[ + – ] Олеся Ілащук розповідає, як налагодити стосунки із грошима

ЗМІ пишуть, що Ілащук розповідала аудиторії про біологічно активні добавки, гроші, магнетизм, табу й інші подібні речі. Наприклад, вона всерйоз вважає, що "фігура грошей формується із трьох установок: мені можна, я можу і я ризикую".

З 2010 до 2015 рік Ілащук керувала ювелірною компанією "Джемма". Видання "Час" уточнює, що ця компанія пов'язана з кримінальним провадженням з відмивання грошей. У справі фігурував колишній директор Калинівського ринку у Чернівцях Іван Ринжук.

Нагадаємо, що 23 грудня Зеленський заявив про перезавантаження відносин України з країнами Африки. Нові українські посольства можуть відкритись у десяти країнах.

У листопаді цього року президент призначив колишнього генпрокурора України Ірину Венедіктову на посаду посла у Швейцарії.

Фокус раніше писав про погрози українським дипломатам. До посольства України в Греції 12 грудня надіслали закривавлений пакет.