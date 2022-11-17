Венедіктова стала послом України у Швейцарії, — указ Зеленського

Раніше дипломатичну кар'єру ексгенпрокурорці України передбачали міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та журналісти.

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Ексгенпрокурорку Ірину Венедіктову призначили послом України у Швейцарії. Відповідний указ з’явився на сайті Президента України.

"Призначити Венедіктову Ірину Валентинівну Надзвичайним та Уповноваженим Послом України у Швейцарській Конфедерації", — говорить текст указу, який Володимир Зеленський підписав у четвер, 17 листопада.

Зауважимо, що ще 19 липня ЗМІ "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела повідомило про те, що звільнена з посади генпрокурора України Венедіктова може розпочати дипломатичну кар'єру.

У виданні прогнозували, що вона змінить на посаді посла Артема Рябченка.

Призначення Венедіктової послом: що передувало цьому

У неділю, 17 липня, стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора України. Відповідний указ за номером 501 з'явився на офіційному сайті глави держави. Того ж дня стало відомо, що замість неї обов'язки Генпрокурора виконуватиме Олексій Симоненко — заступник генпрокурора.

У своєму відеозверненні глава держави пояснив кадрові перестановки. За його словами, сотні співробітників прокуратури й десятки працівників СБУ підозрюються в колаборації та державній зраді. І відповідальність за це зокрема лежить і на керівниках цих відомств.

А у вівторок, 19 липня, Верховна Рада України звільнила генеральну прокурорку Ірину Венедіктову. Рішення про усунення Венедіктової підтримали 264 нардепи, найбільше — "слуги народу" (198).

Нагадаємо, Фокус раніше вже писав про те, чому президент Володимир Зеленський вирішив позбутися Венедіктової та Баканова.

Крім того, свого часу глава МЗС України Дмитро Кулеба на камеру заявив, що Ірину Венедіктову призначать послом України у Швейцарії. За його словами, колишня генпрокурорка країни є достатньо компетентною та може ефективно проявити себе на міжнародному треку.