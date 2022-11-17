Венедиктова стала послом Украины в Швейцарии, — указ Зеленского
Ранее дипломатическую карьеру экс-генпрокурору Украины предсказывали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и журналисты.
Экс-генпрокурора Ирину Венедиктову назначили послом Украины в Швейцарии. Соответствующий указ появился на сайте Президента Украины.
"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну Чрезвычайным и Уполномоченным Послом Украины в Швейцарской Конфедерации", — гласит текст указа, который Владимир Зеленский подписал в четверг, 17 ноября.
Заметим, что еще 19 июля СМИ "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники, сообщило о том, что уволенная с поста генпрокурора Украины Венедиктова может начать дипломатическую карьеру.
В издании прогнозировали, что она сменит на посту посла Артема Рябченко.
Назначение Венедиктовой послом: что этому предшествовало
В воскресенье, 17 июля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Ирину Венедиктову с поста генерального прокурора Украины. Соответствующий указ под номером 501 появился на официальном сайте главы государства. В тот же день стало известно, что вместо нее обязанности Генпрокурора будет исполнять Алексей Симоненко — заместитель генпрокурора.
В своем видеообращении глава страны объяснил кадровые перестановки. По его словам, сотни сотрудников прокуратуры и десятки работников СБУ подозреваются в коллаборации и государственной измене. И ответственность за это, в частности, лежит и на руководителях этих ведомств.
А во вторник, 19 июля, Верховная Рада Украины уволила генерального прокурора Ирину Венедиктову. Решение об отстранении Венедиктовой поддержали 264 нардепа, больше всех – "слуги народа" (198).
Напомним, Фокус ранее уже писал о том, почему президент Владимир Зеленский решил избавиться от Венедиктовой и Баканова.
Кроме того, в свое время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на камеру заявил о том, что Ирину Венедиктову назначат послом Украины в Швейцарию. По его словам, бывшая генпрокурор страны достаточно компетентна и может эффективно проявить себя на международном треке.