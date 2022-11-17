Венедиктова стала послом Украины в Швейцарии, — указ Зеленского

Ранее дипломатическую карьеру экс-генпрокурору Украины предсказывали министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и журналисты.

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Экс-генпрокурора Ирину Венедиктову назначили послом Украины в Швейцарии. Соответствующий указ появился на сайте Президента Украины.

"Назначить Венедиктову Ирину Валентиновну Чрезвычайным и Уполномоченным Послом Украины в Швейцарской Конфедерации", — гласит текст указа, который Владимир Зеленский подписал в четверг, 17 ноября.

Заметим, что еще 19 июля СМИ "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники, сообщило о том, что уволенная с поста генпрокурора Украины Венедиктова может начать дипломатическую карьеру.

В издании прогнозировали, что она сменит на посту посла Артема Рябченко.

Назначение Венедиктовой послом: что этому предшествовало

В воскресенье, 17 июля, стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил Ирину Венедиктову с поста генерального прокурора Украины. Соответствующий указ под номером 501 появился на официальном сайте главы государства. В тот же день стало известно, что вместо нее обязанности Генпрокурора будет исполнять Алексей Симоненко — заместитель генпрокурора.

В своем видеообращении глава страны объяснил кадровые перестановки. По его словам, сотни сотрудников прокуратуры и десятки работников СБУ подозреваются в коллаборации и государственной измене. И ответственность за это, в частности, лежит и на руководителях этих ведомств.

А во вторник, 19 июля, Верховная Рада Украины уволила генерального прокурора Ирину Венедиктову. Решение об отстранении Венедиктовой поддержали 264 нардепа, больше всех – "слуги народа" (198).

Напомним, Фокус ранее уже писал о том, почему президент Владимир Зеленский решил избавиться от Венедиктовой и Баканова.

Кроме того, в свое время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на камеру заявил о том, что Ирину Венедиктову назначат послом Украины в Швейцарию. По его словам, бывшая генпрокурор страны достаточно компетентна и может эффективно проявить себя на международном треке.