Экс-генпрокурора Ирину Венедиктову назначат послом Украины в Швейцарии

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, бывший генпрокурор страны достаточно компетентна и может эффективно проявить себя на международном треке.

Бывшего генпрокурора Ирину Венедиктову назначат послом Украины в Швейцарию. Об этом в интервью "Укринформу" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии", — сказал Кулеба.

По его словам, экс-генпрокурор страны является достаточно компетентной для этой должности, поскольку ее работа с международными партнерами в последнее время показала, что она может эффективно проявить себя в сфере международных отношений.

Также Кулеба сообщил, что идея направить Венедиктову на дипломатическую работу родилась "в кругу нескольких людей". Министр отметил, что президент Зеленский постоянно пребывает в поиске людей, которые могут генерировать свежие идеи, и к выбору людей на важные посты он подходит очень тщательно.

"Это абсолютно нормально, когда мы заводим в систему людей снаружи, но обязательно с компетенциями, позволяющими им эффективно выполнять функции посла", — убежден Кулеба.

Отметим, что на сайте Офиса президента Украины соответствующий указ о назначении Венедиктовой еще не опубликован.

Напомним, что после того, как Верховная рада Украины поддержала решение президента Владимира Зеленского об увольнении с должности Генерального прокурора Ирину Венедиктову, стало известно, что она остается в команде президента. По словам нардепа Давида Арахамии, ее опыт еще послужит государству на новом месте.

По данным источников некоторых СМИ, Венедиктова может занять дипломатическую должность и направиться в Швейцарию.