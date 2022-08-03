Ексгенпрокурора Ірину Венедіктову призначать послом України у Швейцарії

За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, колишній генпрокурор країни є досить компетентним і може ефективно проявити себе на міжнародному треку.

Колишнього генпрокурора Ірину Венедіктову призначать послом України до Швейцарії. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив голова МЗС Дмитро Кулеба.

"Так, я підписав подання на призначення пані Венедіктової послом у Швейцарії", — сказав Кулеба.

За його словами, ексгенпрокурор країни є достатньо компетентним для цієї посади, оскільки її робота з міжнародними партнерами останнім часом показала, що вона може ефективно проявити себе у сфері міжнародних відносин.

Також Кулеба повідомив, що ідея направити Венедіктову на дипломатичну роботу народилася "у кількох людей". Міністр зазначив, що президент Зеленський постійно перебуває у пошуку людей, які можуть генерувати свіжі ідеї, і до вибору людей на важливі пости він підходить дуже ретельно.

"Це абсолютно нормально, коли ми заводимо в систему людей зовні, але обов'язково з компетенціями, що дозволяють ефективно виконувати функції посла", — переконаний Кулеба.

Зазначимо, що на сайті Офісу Президента України відповідного указу про призначення Венедіктової ще не опубліковано.

Нагадаємо, після того, як Верховна рада України підтримала рішення президента Володимира Зеленського про звільнення з посади Генерального прокурора Ірину Венедіктову, стало відомо, що вона залишається в команді президента. За словами нардепа Давида Арахамії, її досвід ще слугуватиме державі на новому місці.

За даними джерел деяких ЗМІ, Венедіктова може обійняти дипломатичну посаду та попрямувати до Швейцарії.