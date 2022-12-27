Сексолог с дипломом переводчика: в МИД отреагировали на назначение посла Украины в Болгарии

Новоназначенный дипломат Олеся Илащук считает себя специалистом по ювелирным украшениям и денежному магнетизму. Назначение на высшие дипдолжности людей без опыта — это обычная международная практика, уверяют в министерстве.

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Новый посол Украины в Болгарии Олеся Илащук имеет диплом по специальности "страноведение". Об этом сказано в пресс-релизе от 26 декабря на сайте Министерства иностранных дел Украины.

По информации СМИ, у Илащук нет опыта работы на дипломатической и государственной службе. Женщина называет себя "специалистом по сексологии и ювелирным украшениям".

Министерство заявило о наличии у Илащук красного диплома, она училась на кафедре международных отношений факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича.

[ + – ] Олеся Илащук училась в Черновицком университете имени Юрия Федьковича

"Имеет квалификацию специалиста по международным отношениям, переводчицы. Свободно владеет английским языком", — утверждают в МИД.

Правительство Болгарии после оценки ее кандидатуры без промедлений предоставило агреман Олесе Илащук, не имея оговорок относительно ее работы, — отметило ведомство.

Назначение на должности послов некадровых дипломатов — это обычная международная практика, продолжили объяснение в министерстве.

"В Украине за последние 2 года все некадровые дипломаты, назначенные на должности послов, показывают достойные результаты работы. Только по ним, а не по интерпретациям и оскорблениям, надо судить о работе посла за границей", — подытожили представители МИД.

Новый посол Украины в Болгарии: что известно об Олесе Илащук?

Президент Владимир Зеленский назначил нового посла Украины в Болгарии 23 декабря, должность заняла Олеся Илащук. Она участвовала в общем совещании украинских послов с 22 по 25 декабря в Киеве и Николаеве.

По информации журналистов, Илащук — клинический психолог, системно-семейный терапевт и гештальт-терапевт. В соцсетях женщина пишет, что является выпускницей антверпенского Высшего совета по бриллиантам.

[ + – ] Олеся Илащук рассказывает, как наладить отношения с деньгами

СМИ пишут, что Илащук рассказывала аудитории о биологически активных добавках, деньгах, магнетизме, табу и других подобных вещах. К примеру, она всерьез считает, что "фигура денег формируется из трех установок: мне можно, я могу и я рискую".

С 2010 по 2015 годы Илащук управляла ювелирной компанией "Джемма". Издание "Час" уточняет, что эта компания связана с уголовным производством по отмыванию денег. В деле фигурировал бывший директор Калиновского рынка в Черновцах Иван Рынжук.

Напомним, что 23 декабря Зеленский заявил о перезагрузке отношений Украины со странами Африки. Новые украинские посольства могут открыться в десяти странах.

В ноябре этого года президент назначил бывшего генпрокурора Украины Ирину Венедиктову на должность посла в Швейцарии.

Фокус ранее писал про угрозы украинским дипломатам. В посольство Украины в Греции 12 декабря прислали окровавленный пакет.