Угрозы дипломатам: посольство Украины в Греции получило окровавленный пакет

По данным СМИ, в посылке была кровь и генетический материал животных. Украинские дипучреждения в 17 странах за последнее время получили около 30 подобных посланий.

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Утром 12 декабря в посольство Украины в Греции по почте доставили окровавленный пакет. Подобные посылки получали украинские дипломаты в других странах, сообщил в Facebook спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Адрес отправителя одинаковый — автосалон Tesla в немецком городке Зиндельфинген. Греческая полиция начала следственные действия.

"Ожидаем ускорение расследования со стороны немецких правоохранителей", — подчеркнул спикер украинского МИД.

[ + – ] Посольство Украины в Греции находится в Афинах на улице Стефану Дельта, 2

По информации Николенко, за последнее время было 33 случая угроз украинским дипломатам в 17 странах — 1 покушение на теракт, 2 сообщения о минировании, 1 случай вандализма, 1 письменная угроза и 28 окровавленных пакетов.

[ + – ] Посылки с угрозами получил ряд украинских диппредставительств в Европе

"Как бы ни пытались враги запугать украинскую дипломатию, ничего у них не получится. Работаем на победу", — заключил он.

Специалисты по обезвреживанию боеприпасов выехали на место происшествия, чтобы забрать посылку. Служба безопасности проводит предварительное расследование, указало издание skai.gr.

"В посылке была кровь и генетический материал животных, возможно, глаз. Конверт оставил неизвестный возле посольства Украины", — добавили журналисты Newpost.

Глава МИД Украины ранее говорил, что украинские посольства в 15 странах получили посылки с угрозами. Конверты отправляют из почтовых отделений без камер видеонаблюдения.

Днем 30 ноября произошел взрыв у посольства Украины в Испании, один из работников дипмиссии был ранен. Испанские полицейские заявили, что бомбу отправили из Вальядолида.