Адрес отправителя — салон Tesla: украинские дипломаты в 15 странах получили угрозы, — Кулеба

По словам главы МИД Украины, злоумышленники делают все для того, чтобы не оставить свою ДНК на посылках. Это говорит о профессиональном уровне проведения "акции".

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Украинские посольства в 15 странах мира получили посылки с угрозами. У всех указан единый адрес "отправителя" — это автосалон Tesla в немецком городе Sindelfingen. Об этом у себя в соцсетях рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, всю последнюю неделю дипломатические представительства Украины в разных странах работают в режиме усиленных мер безопасности. В посольства и консульства приезжают кинологи со служебными собаками, дежурят пиротехники и криминалисты.

За последние два дня подозрительные пакеты поступили в посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также консульства в Гданьске.

Всего зафиксирован 31 такой случай в 15 странах:

Австрия — 1 случай,

Ватикан — 1,

Дания — 1,

Испания — 5,

Италия — 4,

Казахстан — 1,

Нидерланды — 1,

Польша — 6,

Португалия — 2,

Румыния — 2,

США — 1,

Венгрия — 2,

Франция — 1,

Хорватия — 1,

Чехия — 2.

Как правило, все отправления проходят из почтовых отделений, где нет камер видеонаблюдения. Кроме того, преступники принимают все необходимые меры для того, чтобы не оставить свою ДНК на конвертах, что, как считает Кулеба, говорит о профессиональном уровне организаторов всей этой противозаконной "акции".

"Я на постоянной связи с моими коллегами-министрами иностранных дел, украинские посольства взаимодействуют с иностранной стороной в контексте расследования всех случаев угроз. Благодарен также правоохранительным органам Украины, которые также оперативно начали следствие", — прокомментировал глава украинского МИД.

Кулеба подчеркнул, что такая кампания террора дипломатов является беспрецедентной во всем мире.

"Я не помню случаев в истории, когда такое количество посольств и консульств одной страны подвергалось таким массированным атакам за столь короткий промежуток времени", — подчеркнул министр.

Однако у врага не получится запугать украинскую дипломатию, резюмировал Кулеба.

Напомним, 30 ноября у посольства Украины в Мадриде произошел взрыв. В руках коменданта посольства взорвался пришедший по почте конверт.

Как позже стало известно, бомбу отправили из испанского города Вальядолид. Всего в период в период с 24 ноября по 2 декабря было отправлено пять взрывных устройств в правительство Испании, посольство США и спутниковую компанию ЕС. Большинство из них было обезврежено.