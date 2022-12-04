Взрыв у посольства Украины в Испании: полиция выяснила, откуда отправили бомбу, — Reuters

Полиция выяснила, что шесть бомб были отправлены из одного города на севере Испании.

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Полиция Испании заявила, что бомба, который взорвалась у украинского посольства в Мадриде, была отправлена из северного города Вальядолид. Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

Журналисты пишут, что бомба, а также еще пять взрывных устройств, были отправлены к премьер-министру Педро Санчесу, посольству Украины в Мадриде, правительственным учреждениям, спутниковой компании Европейского Союза и к посольству США в период с 24 ноября по 2 декабря.

Отмечается, что большинство из них были обезврежены. Правда, никто не был идентифицирован как отправитель пакетов, сказал источник, попросивший не называть его имени для обсуждения расследования.

Вальядолид

Вальядолид — город на севере Испании. Один из главных историко-культурных центров страны. В населенном пункте имеется международный аэропорт. по состоянию на 2021-й год в городе проживало 297 тысяч человек.

Напомним, что 30 ноября у посольства Украины в Мадриде произошел взрыв. Как оказалось, взорвалась посылка, которую туда отправил неизвестный. Позже стало известно, что посылка со взрывчаткой предназначалась послу. Комендант дипломатического ведомства успел выбросить коробку, но взрывной волной ему повредило руки.

Посол Украины в Испании уточнил, что взорвалось не письмо, а пакет более значительного размера. Почтовое отправление, которое было адресовано лично на имя Сергея Погорельцева, вызвало подозрения у его секретаря.

Также Фокус писал, что украинские дипломаты в 6 странах получили угрозы. МИД Украины рассказало об очередных попытках запугать работников дипучреждений в европейских странах. Вход в квартиру посла в Ватикане подвергся акту вандализма, а посольство в Казахстане "заминировали".