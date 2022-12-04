Вибух біля посольства України в Іспанії: поліція з'ясувала, звідки відправили бомбу, — Reuters

Поліція з'ясувала, що шість бомб було відправлено з одного міста на півночі Іспанії.

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Поліція Іспанії заявила, що бомбу, яка вибухнула біля українського посольства в Мадриді, було відправлено з північного міста Вальядолід. Про це пише інформаційне агентство Reuters із посиланням на свої джерела.

Журналісти пишуть, що бомбу, а також ще п'ять вибухових пристроїв, було відправлено до прем'єр-міністра Педро Санчеса, посольства України в Мадриді, урядових установ, супутникової компанії Європейського Союзу та до посольства США у період з 24 листопада по 2 грудня.

Зазначається, що більшість із них були знешкоджені. Щоправда, ніхто не був ідентифікований як відправник пакетів, сказало джерело, яке попросило не називати його імені для обговорення розслідування.

Вальядолід

Вальядолід — місто на півночі Іспанії. Один із головних історико-культурних центрів країни. У населеному пункті є міжнародний аеропорт. Станом на 2021 рік у місті проживало 297 тисяч осіб.

Нагадаємо, що 30 листопада біля посольства України у Мадриді стався вибух. Як виявилось, вибухнула посилка, яку туди відправив невідомий. Пізніше стало відомо, що посилка з вибухівкою призначалася послу. Комендант дипломатичного відомства встиг викинути коробку, але вибуховою хвилею йому зашкодило руки.

Посол України в Іспанії уточнив, що вибухнув не лист, а пакет більшого розміру. Поштове відправлення, адресоване особисто на ім'я Сергія Погорельцева, викликало підозри у його секретаря.

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