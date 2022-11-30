Теракт біля посольства України: посилка з вибухівкою призначалася послу (фото)

Комендант дипвідомства встиг викинути коробку, але вибуховою хвилею йому пошкодило руки.

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Посилка, яка вибухнула біля посольства України в Мадриді, призначалася послу Сергію Погорельцеву. Про це український дипломат розповів у коментарі "Європейська правда".

Вибух біля посольства України в Мадриді — позиція посла Сергія Погорельцева

Зокрема, Сергій Погорельцев підтвердив, що посилка, яка вибухнула біля посольства України в Мадриді, була призначена для нього. За словами дипломата, серйозніших наслідків вдалося уникнути завдяки реакції та професійним діям співробітників дипвідомства.

Посол України в Іспанії уточнив, що вибухнув не лист, а пакет більшого розміру. Поштове відправлення, адресоване особисто на ім'я Сергія Погорельцева, викликало підозри в його секретаря. На пакеті не була вказана зворотна адреса і вона не виглядала як пошта, яка зазвичай адресується співробітникам дипломатичного відомства.

Секретарка передала посилку коменданту, в обов'язки якого входила охорона посольства України в Мадриді. Вибух, за словами Погорельцева, пролунав у момент, коли співробітник дипвідомства вийшов із цією "поштою" на вулицю.

"У пакеті опинилася коробка і в коменданта з'явилися підозри і він сам, щоб нікого не було поруч, вийшов із цією "поштою" у двір, перш ніж її відкрити. А щойно відкрив, почув, що там щось клацнуло, миттєво її відкинув, і вже тоді почув вибух. Незважаючи на те, що комендант посольства вже не тримав коробку в руках, вибух пошкодив йому руки, і він каже, що отримав щось на кшталт контузії", — продовжив Погорельцев у спілкуванні із журналістами.

Окремо посол України в Іспанії наголосив на обережності своїх підлеглих, завдяки якій вдалося уникнути масштабніших наслідків унаслідок вибуху посилки. Погорельцев також не припускав, хто міг відправити вибухівку до будівлі посольства в Мадриді, але додав, що іспанські правоохоронці вже проводять розслідування для з'ясування всіх обставин НП.

[ + – ] Фото посилки, що вибухнула біля посольства України в Мадриді

Вибух біля посольства України в Мадриді — хронологія подій

У середу вдень, 30 листопада, біля посольства України в Мадриді пролунав вибух. Посилка, призначена для українського посла в Іспанії, здетонувала в руках коменданта, який охороняв будівлю дипломатичного відомства. Співробітник посольства отримав незначні поранення, а йому надали медичну допомогу.

На вибух біля посольства України в Мадриді пізніше відреагував глава українського МЗС Дмитро Кулеба, який назвав інцидент атакою на дипломатичне відомство, що охороняється міжнародним правом.

Іспанські ЗМІ, зі свого боку, опублікували відео з місця вибуху біля посольства України в Мадриді та повідомили, що місцеві правоохоронці перевіряють територію поряд із дипвідомством на можливу наявність іншої вибухівки.