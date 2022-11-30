Теракт возле посольства Украины: посылка со взрывчаткой предназначалась послу (фото)

Комендант дипведомства успел выбросить коробку, но взрывной волной ему повредило руки.

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Посылка, которая взорвалась возле посольства Украины в Мадриде, предназначалась послу Сергею Погорельцеву. Об этом украинский дипломат рассказал в комментарии изданию "Европейская правда".

Взрыв возле посольства Украины в Мадриде — позиция посла Сергея Погорельцева

В частности, Сергей Погорельцев подтвердил, что посылка, которая взорвалась возле посольства Украины в Мадриде, была предназначена для него. По словам дипломата, более серьезных последствий удалось избежать благодаря реакции и профессиональным действиям сотрудников дипведомства.

Посол Украины в Испании уточнил, что взорвалось не письмо, а пакет более значительного размера. Почтовое отправление, которое было адресовано лично на имя Сергея Погорельцева, вызвало подозрения у его секретаря. На пакете не был указан обратный адрес и он не выглядел, как почта, которая обычно адресуется сотрудникам дипломатического ведомства.

Секретарь передала посылку коменданту, в обязанности которого охрана посольства Украины в Мадриде. Взрыв, по словам Погорельцева, прогремел в момент, когда сотрудник дипведомства вышел с этой "почтой" на улицу.

"В пакете оказалась коробка и коменданта появились подозрения и он сам, чтобы никого не было рядом, вышел с этой "почтой" во двор, прежде чем ее открыть. А как только открыл, услышал, что там что-то щелкнуло, моментально ее отбросил, и уже тогда услышал взрыв. Несмотря на то, что комендант посольства уже не держал коробку в руках, взрыв повредил ему руки, и он говорит, что получил что-то вроде контузии", — продолжил Погорельцев в общении с журналистами.

Отдельно посол Украины в Испании отметил осторожность своих подчиненных, благодаря которой удалось избежать более масштабных последствий в результате взрыва посылки. Погорельцев также не стал предполагать, кто мог отправить взрывчатку в здание посольства в Мадриде, но добавил, что испанские правоохранители уже проводят расследования для выяснения всех обстоятельств ЧП.

[ + – ] Фото посылки, которая взорвалась возле посольства Украины в Мадриде

Взрыв возле посольства Украины в Мадриде — хронология событий

В среду днем, 30 ноября, возле посольства Украины в Мадриде прогремел взрыв. Посылка, которая была предназначена для украинского посла в Испании, сдетонировала в руках коменданта, охранявшего здание дипломатического ведомства. Сотрудник посольства получил незначительные ранения, а ему была оказана медицинская помощь.

На взрыв возле посольства Украины в Мадриде позже отреагировал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, который назвал инцидент атакой на дипломатическое ведомство, охраняемое международным правом.

Испанские СМИ, в свою очередь, опубликовали видео с места взрыва возле посольства Украины в Мадриде и сообщили, что местные правоохранители проверяют территорию рядом с дипведомством на возможное наличие другой взрывчатки.