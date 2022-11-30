Взрыв у посольства Украины в Испании: появилась реакция главы МИД (фото)

Конверт взорвался в руках коменданта, он получил незначительные ранения и был госпитализирован. Дмитрий Кулеба считает произошедшее серьезной атакой на дипучреждение.

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Испанию просят принять срочные меры для расследования нападения на украинское посольство. Об этом написал в Facebook cпикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, по его словам, поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.

Министр акцентировал внимание организаторов взрыва, что им не удастся запугать украинских дипломатов или остановить их работу по помощи Украине в противодействии российской агрессии.

Николенко подтвердил факт поступления конверта в посольство. Во время осмотра конверт взорвался в руках коменданта. Он получил незначительные ранения и сейчас госпитализирован. Его жизни ничего не угрожает.

[ + – ] СМИ писали, что взрыв произошел в самом здании посольства Украины в Испании

Взрыв в посольстве Украины в Испании: Кулеба обещает защитить каждого украинца

Дмитрий Кулеба в видеообращении с министерской встречи ОБСЕ назвал произошедшее очень серьезным происшествием и атакой на дипучреждение.

"Сейчас испанская полиция проводит расследование… Мы будем защищать каждого украинца за границей всеми доступными нам способами. Когда установят, кто совершил теракт, мы сделаем все, чтобы он понес наказание", — заявил министр.

Напомним, что взрыв у посольства Украины в Мадриде произошел днем 30 ноября. Территорию вокруг посольства, расположенного на улице Ронда Абубилья, 52, оцепили правоохранители.

Местные СМИ писали, что взрыв произошел в самом здании посольства.

Фокус ранее писал о встрече министров иностранных дел стран НАТО 29-30 ноября в Бухаресте, где обсуждали войну в Украине. Дмитрий Кулеба не попал на официальную сессию из-за властей Венгрии.