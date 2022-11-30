Вибух біля посольства України в Іспанії: з'явилася реакція глави МЗС (фото)

Конверт вибухнув у руках коменданта, він отримав незначні поранення та був госпіталізований. Дмитро Кулеба вважає, що сталося серйозною атакою на дипустанову.

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Іспанію просять вжити термінових заходів для розслідування нападу на українське посольство. Про це написав у Facebook речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, за його словами, доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном.

Міністр наголосив, що організаторам вибуху не вдасться залякати українських дипломатів чи зупинити їхню роботу за допомогою України у протидії російській агресії.

Ніколенко підтвердив факт надходження конверта до посольства. Під час огляду конверт вибухнув у руках коменданта. Він отримав незначні поранення і зараз госпіталізований. Його життю нічого не загрожує.

[ + – ] ЗМІ писали, що вибух стався у самій будівлі посольства України в Іспанії

Вибух у посольстві України в Іспанії: Кулеба обіцяє захистити кожного українця

Дмитро Кулеба у відеозверненні з міністерської зустрічі ОБСЄ назвав те, що сталося дуже серйозною подією та атакою на дипустанову.

"Зараз іспанська поліція проводить розслідування… Ми захищатимемо кожного українця за кордоном усіма доступними нам способами. Коли встановлять, хто вчинив теракт, ми зробимо все, щоб він покарав", — заявив міністр.

Нагадаємо, що вибух біля посольства України в Мадриді стався вдень 30 листопада. Територію навколо посольства, розташованого на вулиці Ронда Абубілья, 52, оточили правоохоронці.

Місцеві ЗМІ писали, що вибух стався у самій будівлі посольства.

Фокус раніше писав про зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО 29-30 листопада у Бухаресті, де обговорювали війну в Україні. Дмитро Кулеба не потрапив на офіційну сесію через владу Угорщини.