Поліція говорить про теракт: біля посольства України в Мадриді стався вибух (відео)

За словами представника українського МЗС Олега Ніколенка, конверт вибухнув у руках коменданта посольства, який отримав незначні травми. Український міністр Дмитро Кулеба попросив іспанської влади провести розслідування того, що сталося.

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Внаслідок вибуху біля посольства України в Мадриді, яке сталося в середу вдень, 30 листопада, легкі поранення отримав один зі співробітників дипломатичної місії. Про це повідомляє Noticias.

За даними іспанської преси, поліція розслідує те, що сталося, як теракт. На місці працюють піротехніки для знешкодження вибухових речовин.

У постраждалого співробітника українського посольства легкі поранення, він все ж таки зміг пішки дійти до місцевої лікарні, зазначають журналісти з посиланням на джерела.

Повідомлення про спалах у посольстві надійшли до поліції Мадрида приблизно о 13:00 за місцевим часом (о 14:00 за київським). Територія навколо посольства за адресою Ронда Абубілья, 52 оточена.

Місцеве видання La Vanguardia повідомило, що вибух стався у самій будівлі посольства.

Реакція офіційних осіб України

Представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що конверт вибухнув у руках коменданта посольства, який отримав незначні травми.

"Комендант отримав незначні поранення, зараз він госпіталізований, йому надається необхідна медична допомога. Загроз його життю немає", — йдеться у повідомленні дипломата.

Крім того, співробітника більше ніхто не постраждав.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба розпорядився про термінове посилення безпеки закордонних посольств України, а також попросив іспанську владу провести розслідування події.

За словами Кулеби, хто б не стояв за організацією цього вибуху, залякати українських дипломатів, або зупинити їхню щоденну роботу над зміцненням України та протидією російської агресії, не вдасться.

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